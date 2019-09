Altenburg

Zum neunten Mal verwandelt sich das Altenburger Schloss am 21. und 22. September in eine mittelalterliche Hochburg. Die Besucher können sich auf eine Reise in die Zeit der Ritter und Burgfräulein, der Gaukler und Händler begeben. Über 50 Händler bieten ihre Waren an, darunter Hornschnitzereien, Porzellanmalereien und Laternen, teilt der Veranstalter des Schlosspektakels mit. Gaukler sorgen für Zeitvertreib, genau wie eine Feuer- und Fakirshow. Lagerleben und Kämpfe präsentieren die Ritter der Compagnia Scoiattoli Neri. „Fidelius“ geben mittelalterliche Musik mit Trommeln, Dudelsäcken und Schalmeien zum Besten und die Berliner Mittelalterband „ Tanzwut“ stellt den Höhepunkt des Samstagabends dar.

Verschiedene Mitmachstände dürften das Interesse der kleineren Besucher auf sich ziehen: Bogenschießen, Papier schöpfen, Kerzen ziehen oder filzen – da ist Geschick gefragt. Garküchen, Tavernen und die Backstube locken mit flüssiger und fester Verpflegung.

Eine Eintrittskarte kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ebenfalls 5 Euro zahlen Besucher im historischen Gewand. Der Eintritt fürs Schlossmuseum ist im Preis enthalten, berichtet der Veranstalter.

Von ovz