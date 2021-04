Nächste Runde im Altenburger Mordprozess: Mehrere Zeugen, ein Szenetyp und ein Lacher

Gera/Altenburg

Mehrere Zeugenaussagen, Kurzauftritt eines lange gesuchten Szenetypen und zwischendurch sogar ein Lacher: Das war der fünfte Verhandlungstag im Prozess um den Mord in der Altenburger Pappelstraße. Bei der Verhandlung am Dienstag im Landgericht Gera belasteten die Zeugen die Angeklagten teilweise stark.

Brutaler Mord in der Pappelstraße

Erneut ging es um die Ereignisse in der Wohnung des 52-jährigen Mario K. in der Pappelstraße, wo im Februar 2020 dessen Leiche gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 19-jährigen Sven N. und den 23-jährigen Tino S. Anklage erhoben. Das Opfer soll den beiden Freunden gegen Geld sexuelle Leistungen angeboten haben, was diese empört abgelehnt hätten. Sie seien, so der Vorwurf, K. daraufhin in dessen Wohnung gefolgt und hätten ihn mit einem Messer und durch mehrfaches Treten getötet.

Exfreundin berichtet von einem Gespräch

Am Dienstag trat nun Vivien Z., die Exfreundin des Angeklagten Toni S., als Zeugin vor Gericht auf. Das Gericht befragte sie speziell zu einem Gespräch, das sie mit ihrem damaligen Freund drei Tage vor dessen Verhaftung geführt haben soll. Sie berichtete, sie habe ihn auf das Verbrechen angesprochen, worauf er mehrmals verneint habe, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Sie habe nicht weiter nachgefragt – auch, weil sie sich zum damaligen Zeitpunkt eine gemeinsame Zukunft mit S. vorstellen konnte. „Ich hätte ihm auch nicht zugetraut, dass er zu so etwas fähig ist.“

Zweite Zeugin bestätigt Belastung

Die zweite Zeugin, Anna Sophie K., berichtete von einem Gespräch mit Rico D., der selbst schon einmal als Zeuge vor Gericht erschienen war. Dieser habe sich am 19. Februar 2020 in einem persönlichen Gespräch an sie gewandt und ihr geschildert, dass der Angeklagte N. ihm die Tat gestanden habe. Ihre Aussagen deckten sich größtenteils mit denen von D. bei seiner Vernehmung vor Gericht am 24. März, allerdings nannte sie einen anderen Ort für das Gespräch zwischen D. und N.

Psychiaterin sollte eine Botschaft ausrichten

Auch eine psychologische Beraterin der Jugendstrafanstalt Arnstadt, in der die beiden Angeklagten gerade untergebracht sind, sagte am Dienstag als Zeugin aus. Am 1. September 2020 habe T. eine Suizideinschätzung beim Angeklagten S. vorgenommen, im Zuge derer S. sie aufgefordert habe, seinem Mitangeklagten N. auszurichten, dass es ihm leidtue, ihn in die Sache mit reingezogen zu haben. S. habe zudem die Hoffnung ausgedrückt, dass sich die beiden irgendwann wieder gegenseitig vertrauen würden.

Justizfehler und Verweigerung der Aussage

Und dann kam der Lacher in der Gerichtsverhandlung: Bei dem vorgeladenen Zeugen Philipp B. handelte es sich um einen Justizirrtum. Denn nachdem Richter Harald Tscherner feststellen musste, dass Philipp B. nicht das Geringste zum Tatbestand sagen konnte, warf der Angeklagte N. ein, dass es sich hierbei um den falschen Philipp B. handele. Eine Verwechslung wegen eines identischen Namens.

Schließlich war auch der berühmt-berüchtigte Ursti Schraubendreher als Zeuge an der Reihe – jener Mann, der unter diesem Szenenamen vor allem in einem Altenburger Punker-Café bekannt ist (OVZ berichtete). Lange war er dem Landesgericht unbekannt, bis seine Identität schließlich von Rico D. gelüftet worden ist. Allerdings: Ursti Schraubendreher machte vor Gericht von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch, was dazu führte, dass er den Saal nach nicht einmal 15 Minuten schon wieder verließ.

Tatwaffe nicht ausfindig gemacht

Der letzte Zeuge für diesen Verhandlungstag war Günther B., der als Hauptermittlungsführer bei der Kriminalpolizeistation (KPS) Altenburg für den Mord zuständig ist. Auch wenn er selbst verschiedene Zeugenvernehmungen durchgeführt habe, konnte B. nicht viel Aufschlussreiches beitragen. Er sei nicht direkt am Tatort gewesen, Die Kriminalpolizei sei erst in die Wohnung gekommen, als diese schon gesäubert gewesen sei.

Was er allerdings sagen konnte war, dass das Messer – das der Angeklagte N. laut Zeuge D. weggeworfen hatte – nicht gefunden werden konnte. Man habe das Gebiet um die Wohnung erfolglos abgesucht und auch die Mülltonne sei schon abgeholt worden. So musste auch Richter Tscherner erkennen: „Wir müssen für die ursprüngliche Spurenlage jemand anderes fragen.“

Von Tobias Wagner