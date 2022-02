Weimar/Altenburg

In Thüringen ist es ab sofort möglich, einen Termin für die vierte Impfung gegen Corona – also die zweite Booster-Impfung – zu buchen. Das teilen die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) und das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Grundlage bildet der Beschluss der Ständigen Impfkommission (Stiko), die Impfung für besonders gefährdete Gruppen zu empfehlen:

– für Menschen ab 70 Jahren

– für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege

– für Menschen mit Immundefizienz ab 5 Jahren

– für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Kontakt zu Patientinnen und Patienten beziehungsweise Bewohnerinnen und Bewohnern.

Auf eigenen Wunsch können auch alle anderen Interessierten ab 18 Jahre einen Termin für die vierte Impfung buchen, berichtet die KVT. Personen, die nach einer Grundimmunisierung und der ersten Auffrischungsimpfung von einer Corona-Infektion genesen sind, wird von der Stiko vorerst keine weitere Impfung empfohlen.

Wie ein Test der OVZ auf dem Buchungsportal der KVT am Dienstagnachmittag ergab, bieten sowohl das Impfzentrum in Schmölln als auch verschiedene Arztpraxen im Altenburger Land in den nächsten Tagen verfügbare Termine an. Das gilt für Biontech-Impfungen für Unter-30-Jährige genauso wie für Moderna-Spritzen.

Mindestens drei Monate Wartezeit

Die Impfung, die mit einem mRNA-Vakzin erfolgt, ist frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung möglich, heißt es weiter. Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen empfiehlt die Ständige Impfkommission die zweite Auffrischungsimpfung ab sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung.

Gebucht werden können die Impftermine über das Online-Portal www.impfen-thueringen.de. Dabei soll die Terminart „Auffrischungsimpfung“ gewählt werden, erklärt die KVT. Alternativ bestehe die Möglichkeit einer telefonischen Terminvereinbarung bei der Impf-Hotline der KVT unter 03643 4950490. Die Hotline sei Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 8 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar.

