Altenburg

Am Montag ist es wieder soweit: Die Zeit der Narren beginnt. Pünktlich um 11.11 Uhr reißen sie vielerorts die Gemeinde- und Rathausschlüssel an sich und läuten im Altenburger Land die 5. Jahreszeit ein. 14 Faschingsvereine lassen es auch diesmal richtig krachen. Die OVZ gibt über die bisher bekannten Termine einen Überblick.

Der Altenburger Carnevalsclub ACC eröffnet seine mittlerweile 40. Narrensaison mit folgenden Terminen:

15. Februar 2020, 19.11 Uhr: Abendveranstaltung, Altenburger Brauerei

22. Februar 2020, 14 Uhr: Kinderfasching, Altenburger Brauerei

22. Februar 2020, 18 Uhr: Abendveranstaltung, Gaststätte Gartenanlage Ost, Münsaer Str. 84 (Kartenreservierung unter Tel. 0151 54956970)

23. Februar 2020, 14 Uhr: Faschingstanz, Altenburger Brauerei

(VVK über die Altenburger Tourismus GmbH Markt 17, Tel. 03447 512800)

Der Faschingsverein Motor Altenburg startet am 25. Januar 2020 in die 11. Auflage des Weiberfaschings. Das Männerballett lädt ab 19.30 Uhr mit allerlei Überraschungen in die Alte Tenne der Altenburger Brauerei. Und am 15. Februar 2020 heißt es dort ab 19 Uhr: Motorfasching macht Zirkus. Karten gibt es in der Altenburger Tourismus GmbH Markt 17 (Tel. 03447 512800)

Der Zechauer Dorf- und Faschingsclub ( ZDF) beginnt die 52. Saison am 16.11. um 11.11 Uhr am Gemeindeamt Kriebitzsch traditionell mit der Schlüsselübergabe durch den Bürgermeister an das Prinzenpaar. Natürlich wird das neue Faschingsthema bekanntgegeben. Die Prinzengarde und Kindergruppen treten auf, während mit Deftigem vom Grill für das leibliche Wohl gesorgt ist. Der ZDF lädt an folgenden Terminen ins Volkshaus Zechau:

1. Februar 2020, 16 Uhr: Seniorenfasching

2. Februar 2020, 14.30 Uhr: Kinderfasching

22. Februar 2020, 19.11 Uhr: Abendveranstaltung

29. Februar 2020 After Session Party 19.11 Uhr

Bei den Windischleubaer Faschingsstörchen wird es am 14. Februar 2020 in der Turnhalle ab 19 Uhr zum Seniorenfasching wieder närrisch zugehen. Und einen Tag später, am 15. Februar, heißt es dort um 19 Uhr: „Casino Royal“.

„Komme was wolle, die 90er waren dolle“ ist das Motto der 38. Saison des Frohnsdorfer Karnevalsklubs ( FKK). Im Gasthof Frohnsdorf geht es an folgenden Tagen hoch her:

15. Februar 2020, 15 Uhr: Seniorenfasching

16. Februar 2020, 15 Uhr: Kinderfasching

14. März 2020, 20 Uhr: Nachtwäscheball (Kartenvorbestellung unter Tel. 0176 34927166)

Der Niederhainer Karnevalsclub (NKC) stürmt pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr die Gemeindeverwaltung und zwingt den Bürgermeister zur Schlüsselübergabe. Erst dann wird das Motto der diesjährigen 54. Faschingssaison verkündet. Hoch her geht es an folgenden Tagen in der Straßenschänke Langenleuba-Niederhain:

15. Februar 2020, 20 Uhr: Faschingsauftakt (Restkarten)

16. Februar 2020, 14.30 Uhr: Seniorenfasching

22. Februar 2020, 20 Uhr: Abendveranstaltung (ausverkauft)

23. Februar 2020, 15 Uhr: Kinderfasching

In Lucka beginnt die närrische Saison am 11.11. um 19.11 Uhr mit der Schlüsselübergabe am Rathaus. Vorher findet der traditionelle Lampionumzug statt. Los geht es bereits ab 18.45 Uhr am Netto-Markt. Folgende Faschingstermine des Luckaer Karnevalsclubs stehen im Deutschen Haus auf dem Programm:

16. November, 19 Uhr: Disco mit DJ Schrammi und Proklamation des Luckaer Stadtprinzenpaares

1. Februar 2020, 20Uhr: Jugendfasching

8. Februar 2020, 19 Uhr: Abendveranstaltung

15. Februar 2020, 19 Uhr: Abendveranstaltung

16. Februar 2020, 15 Uhr: Senioren- und Familienfasching

22. Februar 2020,19 Uhr: Abendveranstaltung

Der Luckaer Karnevalsclub Birke feiert in der namensgebenden Gaststätte an folgenden Tagen:

15. Februar 2020, 19.11 Uhr: Abendveranstaltung

16. Februar 2020, 15 Uhr: Kinderfasching

22. Februar 2020,19.11 Uhr: Abendveranstaltung

Kartenbestellungen sind unter Tel. 034492 40671 oder 0160 93266076 bei Jens Kieminski möglich.

Der Karnevalsclub Rositzeröffnet seine 54. Faschingssaison am 11.11. um 17.11 Uhr mit der Erstürmung des Gemeindeamtes im Kulturhaus. Nach erfolgter Übernahme gibt es Rostbratwürste und Getränke. Die nächsten Termine stehen ebenfalls im Kulturhaus an:

16. Februar 2020, 15.11 Uhr: Kinderfasching

21. Februar 2020, 14 Uhr: Fasching der Lebenshilfe Altenburg

22. Februar 2020, 19.11 Uhr: Großer Faschingsball

Kartenvorverkauf ist wie immer im Blumenhaus Graichen.

Unter dem Motto „Wengschdorf wach auf“ zelebriert der Wintersdorfer Faschingsclub am 11.11. im Kulturhausgarten des Vereinshauses die Eröffnung seiner 31. Narrensaison. Dort wird auch ein kleines Programm für Unterhaltung sorgen. Am 16. November feiert der WFC ab 19.11 Uhr den großen Faschingsauftakt im Kulturhaus Wintersdorf zusammen mit den befreundeten Karnevalsclubs Rositz und Birke Lucka. (VVK unter Tel. 0151 56396181)

Weitere Veranstaltungen im Kulturhaus Wintersdorf sind am:

8. Februar 2020, 14.11 Uhr: Rentnerfasching

9. Februar 2020, 15.11 Uhr: Kinderfasching

15. Februar 2020, 19.11 Uhr: Abendveranstaltung

22. Februar, 19.11 Uhr: Abendveranstaltung

In Treben lautet das Motto: „Vorhang auf – Lichter an, der FCT zeigt, was er kann. Hier wird parodiert und nachgeäfft, wir wagen uns ins Showgeschäft“. Mit dem Faschingsclub Trebeniageht es an folgenden Tagen in der Mälzerei Treben in die 5. Jahreszeit:

23. November, 18.11 Uhr: Jubiläumsgala

2. und 9. Februar 2020, 15.30 Uhr: Kinderfasching (VVK unter Tel. 034343 52055)

8. Februar 2020, 18.11 Uhr: Abendveranstaltung (Restkarten)

15. Februar 2020, 18.11 Uhr: Abendveranstaltung (Restkarten)

In der Wieratalhalle feiert der Faschingsclub Ziegelheim unter dem Motto: „Zaubern können wir nicht... feiern geht!“

22. Februar 2020, 15 Uhr: Seniorenfasching, Disco mit Holger

23. Februar 2020, 15 Uhr: Familienfasching, Disco mit Holger

24. Februar 2020, 20 Uhr: Rosenmontagstanz mit der Heinz-Band

29. Februar 2020, 20 Uhr: Faschingskehraus, Disco mit STW-Musik Steffen Taube

Kartenreservierungen nimmt Ilona Ingrisch unter Tel. 034494 80338 entgegen.

Der Podelwitzer Carnevals Club(PCC) eröffnet am 16. November im Vereinshaus die 37. Narrensaison. Unter dem Motto „Ob Cinema oder Varieté, die Hauptrolle spielt der PCC“ kann jeder in die Rolle seines Lebens schlüpfen. (Kartenbestellung unter Tel. 034493 31223)

1. und 8. Februar 2020, 18 Uhr: Abendveranstaltungen

2. Februar 2020, 14.30 Uhr: Kinderfasching

Mit dem Thema „In diesem Jahr die 20 steht, Mensch Leute, wie die Zeit vergeht!“ läutet die 1. Starkenberger Faschingsgesellschaftauf dem Saal in Starkenberg die 5. Jahreszeit ein. Folgende Termine sind gesetzt:

15. Februar 2020, 15.11 Uhr: Kinderfasching (Einlass 14.30 Uhr), Kinder haben freien Eintritt

16. Februar 2020, 15.11 Uhr: Seniorenfasching (Einlass 14 Uhr)

21. Februar 2020, 20.11 Uhr: Premiere Jugendfasching (Einlass 19 Uhr)

22. Februar 2020, 19.11 Uhr: Hauptfasching mit Live-Musik (Einlass 18 Uhr)

Vorverkaufstermine sind am 3. und 10. Januar 2020 auf dem Starkenberger Saal von 19- 21 Uhr.

Von Dana Weber