„Nass und Bass“: DJ-Duo „Gestört aber geil“ beim Flutlichtbaden in Vollmershain

Vollmershain/Schmölln/Altenburg

Die ersten Freibäder im Altenburger Land laden ab dem Wochenende wieder zum fröhlichen Planschen ein, so auch die Bäder in Altenburg, Schmölln und Vollmershain. Eröffnet wird am morgigen Sonnabend.

„Gestört aber Geil“ in Vollmershain

Das Bad in Vollmershain wartet sogar mit einem besonderen Highlight auf seine Gäste. Am 17. Juli findet das beliebte Flutlichtbaden statt. Aber nicht nur das – auch musikalisch wird ordentlich was geboten. Im Zuge von „Nass mit Bass“ hat sich das Freibad die Zusage vom DJ-Duo „Gestört aber geil“ gesichert. Das seit 2010 bestehende Musikprojekt zeichnet sich durch eine Mischung aus melodischem Tech und Deep House, gepaart mit Popstücken, aus. Unterstützt werden sie vor und nach ihrem Auftritt von Resident-DJ B-Time. „Nähere Infos zum Ticketverkauf gibt es demnächst auf der Facebook- und Instagramseite vom Freibad Vollmershain“, verspricht Sascha Tittel, zweiter Vereinsvorsitzender.

Tatami und Freibad in Schmölln sind vorbereitet

Auch das Schmöllner Freibad sowie das Tatami inklusive Sauna öffnen am Samstag wieder. „Im Freibad gilt es, sich an die Abstandsregelungen zu halten. Insgesamt sind 350 Gäste zugelassen“, erklärt Severin Kühnast von den Schmöllner Stadtwerken. „Im Hallenbad ist es etwas komplizierter. Dort müssen die Gäste entweder einen Negativtest vorlegen oder den Nachweis, dass sie vollständig geimpft sind.“ 90 Gäste sind im Bad erlaubt, 60 in der Saunalandschaft. Die Eintrittspreise bleiben im Freibad konstant, lediglich im Hallenbad zahlt man einen Coronaaufschlag von einem Euro, in der Saunalandschaft zwei Euro.

Das Tatami ist Montag und Freitag von 13 bis 21 Uhr und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des Freibades sind in der Nebensaison Montag bis Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, Freitag von 13 bis 20 Uhr, Sonnabend von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. In der Hauptsaison ist Montag bis Donnerstag von 11 bis 19 Uhr geöffnet, Freitag von 11 bis 20 Uhr, Sonnabend von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Freibad Süd freut sich auf seine Badegäste / Hallenbad öffnet für Schwimmunterricht der Grundschüler

Das Freibad und das Hallenbad in Altenburg öffnen ebenfalls ab Sonnabend wieder – das Hallenbad jedoch nur für den Schwimmunterricht der Grundschulen.

Am 5. Juni dürfen sich Badegäste über die Öffnung des Freibades Süd in Altenburg freuen. Geöffnet ist zunächst von 11 bis 19 Uhr. Das Team des Bades hat die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen und die Einrichtung aufgehübscht. Bäume und Hecken wurden verschnitten, die Wiesen gemäht, Bänke und Wände haben einen frischen Anstrich bekommen. Das Becken ist gefüllt, die Wassertemperatur beträgt 17 Grad. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt – durch das Gastroteam der Betreiber Dathe/Antoniolli. Maximal 600 Badegäste dürfen sich gleichzeitig im Bad aufhalten. Die Besucherzahlen werden durch eine Zähleinrichtung registriert.

Der Einlass erfolgt über die Schräge mit 1,5 Meter Abstand, entsprechende Markierungen sind vorhanden. Im Kassenbereich ist nur eine Person beziehungsweise eine Familie erlaubt. Der Ausgang erfolgt über ein neu angefertigtes Tor über die Treppe. Auf den Liegewiesen sind nicht mehr als zwei Personen beziehungsweise zwei Familien auf einer Decke gestattet, 1,5 Meter Abstand sind zu den anderen Badegästen an Land und im Wasser einzuhalten. In den Umkleidebereichen sind nur zwei Personen beziehungsweise eine Familie erlaubt. Desinfektionsspender sind im Eingangs- und Hygienebereich vorhanden.

Es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen in WC und Dusche aufhalten, Hinweisschilder sind an relevanten Stellen angebracht. Regelmäßiges Desinfizieren der Bänke, Liegen, Umkleiden, WC und Dusche werden durch das Bäderteam gewährleistet. Die Drei-Meter-Sprungbrettanlage und Wellenrutsche öffnen bis zu einer Besucherzahl von 300 Gästen, das Kinderplanschbecken ist gesperrt. Besucher mit Fieber oder Erkältungssymptomen dürfen das Freibad nicht betreten. Auf der Internetseite wird unter der Rubrik Bäder wieder der stets aktuelle Stand der im Freibad befindlichen Badegäste angezeigt. So können Interessierte jederzeit nachschauen, ob der Besuch aufgrund der beschränkten Gästezahl noch möglich ist.

Von Mary Anne Härtling