Natürliche Radioaktivität: Posterstein ist jetzt Radonvorsorgegebiet

Posterstein

Radon-222. Das klingt gefährlich, ist es mitunter auch, muss es aber nicht zwingend sein – wenn man richtig auf diese Form des Edelgases vorbereitet ist. Deshalb sind nun deutschlandweit sogenannte Radonvorsorgegebiete abgesteckt worden, zu denen im Altenburger Land ab sofort auch die Gemeinde Posterstein am südwestlichen Zipfel des Kreises zählt.

Aber was ist Radon eigentlich konkret und warum kann es gefährlich sein? Nach Angaben des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz handelt es sich dabei um ein natürlich vorkommendes Edelgas, das als Zwischenprodukt beim Zerfall von Uran entsteht und damit radioaktiv ist. „Bestimmte geologische Formationen oder Gesteine weisen einen erhöhten natürlichen Urangehalt auf, was durch die radioaktive Zerfallskette zu einer verstärkten Bildung und Ausgasung von Radon führen kann“, heißt es weiter in einer Mitteilung des Landesamtes.

Lungenkrebsgefahr bei langjährigem Einatmen

„Entsprechende Wegsamkeiten im Untergrund und Undichtheiten am Gebäude vorausgesetzt, kann Radon durch erdberührte Gebäudeteile eindringen und sich im Gebäudeinneren ansammeln.“ Besteht auf diesem Wege eine erhöhte Radonkonzentration in der Luft, könne das langjährige Einatmen des Edelgases zu einem größeren Risiko führen, an Lungenkrebs zu erkranken.

Was bedeutet das nun für die Gemeinde Posterstein? In erster Linie werden nun verschiedene Vorsorgemaßnahmen getroffen. Darunter fallen bestimmte Messpflichten für Verantwortliche von Arbeitsräumen, die sich im Keller und Erdgeschoss befinden, an. So soll dokumentiert werden, falls der gesetzlich vorgegebene Referenzwert für die sogenannte Radon-Aktivitätskonzentration überschritten wird. Wer neu baut, muss außerdem Maßnahmen ergreifen, mit denen der Eintritt von Radon ins Gebäude entweder verhindert oder zumindest erschwert wird. Für Bestandsbauten ändere sich in dieser Hinsicht zunächst nichts.

Radon-Hotline geschaltet

Die Behörde kündigte zudem an, Mitte 2021 eine Messkampagne starten zu wollen, um die bestehenden Daten weiter zu verdichten. Wer sich nun mit entsprechenden Messgeräten ausstatten muss, kann sich telefonisch beim Landesamt über die für diesen Fall geschaltete Nummer 0361 573 943 943 melden oder per Mail an die Adresse radon-info@tlubn.thueringen.de wenden.

Alle Radonvorsorgegebiete in Thüringen Ilm-Kreis: Elgersburg, Großbreitenbach, Ilmenau Landkreis Schmalkalden-Meinungen: Floh-Seligenthal, Oberhof Landkreis Sonneberg: Goldisthal Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Gräfenthal, Katzhütte, Schwarzatal Landkreis Greiz: Kauern, Korbußen, Paitzdorf, Ronneburg Landkreis Hildburghausen: Masserberg, Schleusegrund Wartburgkreis: Ruhla Landkreis Gotha: Tambach-Dietharz

Von André Pitz