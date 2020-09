Altenburg

Es ist wieder soweit: Das beliebte Kinderkolleg des Naturkundemuseums Mauritianum Altenburg startet am 29. September in ein neues Kursjahr, vollgepackt mit spannenden Naturthemen für kleine und auch größere Forscher.

Was macht eigentlich eine Schnecke den ganzen Tag? Wozu dient ihre Raspelzunge? Verschiedensten Themen und Fragen gehen die kleinen Naturforscher in den einzelnen Kursterminen auf den Grund. Das Kolleg ist aufgegliedert in fünf Kursgruppen: Vorschule, 1. Klasse, 2. und 3. Klasse, 4. Klasse und die Schlauen Füchse ab 10 Jahren.

6 Euro Kursgebühr, frei wählbarer Termin

Einmal im Monat tauchen die Kinder mit ihrer jeweiligen Kursgruppe in die geheimnisvolle Welt der Natur ein, lernen Spuren lesen oder lernen den Umgang mit dem Mikroskop. Neun Kurstermine umfasst das Kolleg, pro Veranstaltung zahlt ein Kind 6 Euro. Ein Kurs dauert etwa eine Stunde. Jedes Thema wird jeweils von Dienstag bis Donnerstag an drei flexibel wählbaren Terminen angeboten. Kursbeginn ist immer um 15 Uhr.

Die Vorschulkinder widmen sich am ersten Kurstag der Frage: Wie bewegt sich eine Schnecke? Wozu braucht das Tierchen eigentlich Schleim und kann die Schnecke Hindernisse sehen?

Was bietet die Tierwelt in Bach und Tümpel?

Bei der zweiten Kursgruppe, den Kindern der ersten Klasse, wird es aquatisch beim ersten Termin: Was bietet die Tierwelt in Bach und Tümpel? Anhand eines Tümpel-Aquariums lernen die Erstklässler Wasserfloh, Blutegel, Wanzen und Libellenlarven kennen.

Die Kursgruppe mit den zweiten und dritten Klassen startet mit einer bedrohten Käferart, dem Eremiten. Sein Lebensraum ist die Streuobstwiese – dabei lernen die Kursbesucher auch gleich noch, wie vielfältig eine Streuobstwiese ist und wie sie schmeckt.

Warum sehen Fledermäuse mit den Ohren?

Für die Kursgruppe der dritten und vierten Klassen wird es am ersten Kurstag Ende September luftig: Der Flugkünstler Fledermaus steht auf dem Programm. Da gehen die kleinen Forscher der Frage auf den Grund, wie Fledermäuse mit den Ohren sehen und mit den Händen fliegen.

Die Schlauen Füchse ab zehn Jahren beginnen ihr Kolleg Ende September mit einem Insektenthema: Es geht um den Weberknecht, das Insekt mit den langen Beinen. Woran kann man ihn von Spinnen unterscheiden? Baut er Netze? Und vor allem: Hat er Giftdrüsen?

Kurse bis in den Juni 2021

Auch in den darauffolgenden Monaten bis in den Juni 2021 hinein warten spannende Themen auf interessierte Forscher: Wie funktioniert die Herstellung von Pflanzenfarben? Welche Feder gehört zu welchem Vogel? Wie schwer ist ein Hirschgeweih und warum fällt es im Herbst vom Kopf?

Weitere Informationen und die Anmeldung sind auf der Internetseite des Museums zu finden oder per Mail an media@mauritianum.de zu erfahren.

Von Katharina Stork