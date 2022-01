Naturschützer im Altenburger Land schlägt Alarm: Immer mehr Arten verschwinden

Schmölln

Alles redet über den Klimawandel. Aber wer redet noch über den Artenschutz? Fällt er hinten runter. Die LVZ sprach darüber mit dem Naturschützer Torsten Pröhl aus Schmölln.

War 2021 ein gutes Jahr für den Naturschutz im Altenburger Land?

Torsten Pröhl: Nein, wie auch die Jahre davor keine guten waren. Immer mehr Fläche wird der Natur entzogen, für Windkraft, Solarparks, Gewerbegebiete, Straßen. Auch die Landwirte nehmen sich Fläche weg, weil sie Grünland zu Ackerland machen. Deswegen hat der Gefährdungsgrad der Tiere und Pflanzen zugenommen. Im Altenburger Land ausgestorben sind mittlerweile das Rebhuhn, der Kiebitz und der Steinkauz. Bei Pflanzen verschwinden die Arten, die auf Mager- und Trockenrasen oder auf Feuchtwiesen angewiesen sind oder die an Feldrändern wachsen. Deswegen sind zum Beispiel auch die Arten Sommeradonisröschen, Ackerwachtelweizen und sogar die einstige Allerweltsart Zypressenwolfsmilch aus unserer Flora verschwunden oder stehen kurz davor. Und wo es noch schmale Streifen gibt, werden diese mit Glyphosat abgespritzt.

Was muss sich ändern?

Zum Beispiel könnte das Mulchen an den Straßenrändern endlich aufhören, also wenn die Mähmaschinen die Pflanzen häckseln und liegen lassen, weil das weniger Aufwand bedeutet als das Mähgut, so wie früher, wegzufahren und zu nutzen. Da alles liegenbleibt, werden die Flächen immer dichter und nährstoffreicher, womit am Ende dort nur ganz wenige Pflanzen dominieren, und Monokulturen wie Brennnesseln übrig bleiben. Zwei Meter Streifen müssten als Minimum stehenbleiben. Damit würden auch die Wiesenbrüter geschützt und nicht ständig beim Brüten gestört.

Aber Randstreifen an Straßen müssen doch gemäht werden.

Ja, aber nicht so breit, nicht so oft, nicht zu Brutzeiten und erst dann, wenn die einjährigen Pflanzen ausgesamt haben, damit sie im nächsten Jahr wieder wachsen. Und wenn die Pflanzen an den Feldrändern nicht blühen, sind sie auch für Insekten nicht nutzbar. Deshalb gibt es auch keine Schmetterlinge mehr.

Blühstreifen sind der neueste Trend. Was halten Sie davon?

Mit diesem Greenwashing beruhigen Politiker ihr Gewissen. Diese Flächen sind schön bunt, damit jeder hinsieht. Es sind gezüchtete Varianten von Wildpflanzen, die für die Masse der Insekten aber nicht nutzbar sind.

Also besteht gar keine Hoffnung mehr?

Nein. Verbessert hat sich die Akzeptanz gegenüber den Naturschützern. In den 90ern waren wir die Feinde, die Verhinderer. Jetzt werden wir um Rat gefragt. Mit der Agrar-GmbH Mockzig gibt es einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb, der dank der Geschäftsführerin Doreen Rath aktiv Artenschutz betreibt, und zum Beispiel an seinen Gebäuden für Schleiereulen, Dohlen, Turmfalken und Fledermäuse Kästen einbauen ließ. Das Projekt „Naturnahes Schmölln“ ist derzeit wirklich ein großer Lichtblick in der Region, vor allem weil die Stadtverwaltung das Projekt fördert.

In seiner Firma in Kummer stellt Torsten Pröhl Nistkästchen für Vögel und Fledermäuse aller Art her. Quelle: Mario Jahn

Etwas, was den Naturschutz auch fördern soll, ist der Viaduktweg. Wird er dem gerecht?

Nein. Es wäre das Beste gewesen, die Bahnstrecke, so wie sie war, zu belassen und als Biotopverbund unter Schutz zu stellen. Es ist widersinnig, Lebensraumstrukturen, die sich jahrzehntelang ungestört zu wertvollen Biotopen entwickeln konnten, mit viel Geld in etwas völlig anderes verwandeln zu wollen. Nun sollen dort Magerrasen und Trockenbiotope entstehen, die bis jetzt aber nicht entstanden sind. Wenn die mageren Bereiche mit Ziegen und Schafen anständig beweidet werden würden, würde man da weiterkommen. Aber dafür hat die Naturforschende Gesellschaft Mauritianum mit ihren hunderten Hektar gar nicht die Kapazitäten.

Wie kommen Sie denn darauf?

Weil diese Gesellschaft viel Land gekauft hat zum Beweiden, dafür aber gar nicht die nötige Menge an Tieren und auch nicht die nötigen Tierpfleger besitzt. Jeden Tag müsste sie ihre Zäune kontrollieren auf zig Kilometern, was sie nicht schafft. Der Betrieb hat keinen Traktor, keinen Viehhänger, keine große Maschine zum Mähen, keinen Heuwender. Die arbeiten auf dem Niveau von Kleingärtnern.

Im Altenburger Land gibt es immer mehr Windkraft-Anlagen, die sich negativ auf den Artenschutz auswirken. Besorgt Sie das?

Dass die Energiewende nötig ist, steht außer Frage. Wenn aber immer mehr Anlagen entstehen, wird es für bestimmte Arten gefährlich, wie Großvögel, wo die Anlagen jetzt schon viel zu nah an ihren Brutgebieten stehen. Fledermäusen platzen die Lungen, wenn sie dort vorbeifliegen. Wo sich die Flugschneisen befinden, wird im Landkreis gar nicht untersucht. Auch Insekten werden in ungeheurer Zahl totgeschlagen. Wo viel Geld verdient wird, wird versucht und zugelassen, Gesetze und Auflagen zu umgehen. Das Altenburger Land als Vorranggebiet für den Rotmilan hat nicht mehr viel Spielraum für weitere konfliktfreie Anlagen.

Sie waren Anfang der 90er Mitbegründer des Naturschutzbundes (Nabu) im Kreis und gehören nun zu dessen schärfsten Kritikern. Wie ist es dazu gekommen?

Mike Jessat hat 15 Jahre als Vorsitzender des Nabu Thüringen viel Fördergeld für Naturschutzprojekte ins Altenburger Land geholt. Er hat damit quasi aber seine eigene Firma aufgebaut, die Naturforschende Gesellschaft Altenburg. Der Nabu wurde darauf ausgerichtet, das Mauritianum und die Gesellschaft zu unterstützen und sich ausschließlich auf die Beweidung zu konzentrieren. Deshalb haben wir die Schmöllner Naturfreunde als Teil des Nabu gegründet, die aber vom Nabu nicht anerkannt und auch nicht mit Rücklaufgeldern finanziell gefördert werden, wie das in anderen Landkreisen in ganz Deutschland problemlos geschieht. Ohne dieses Geld können wir unsere Naturschutzprojekte nicht bezahlen. Wir sind nicht versichert und können keine Spendenquittungen ausstellen. Wir können keine Förderprojekte beantragen und unsere Ziele nicht umsetzen, wie zum Beispiel den Ausbau eines Trafohäuschens zum Artenschutzturm für Schleiereulen.

Zur Person: Torsten Pröhl Torsten Pröhl ist gelernter Rinderzüchter und produziert seit 1997 jährlich rund 3000 bis 5000 Nistkästchen aller Art auf seinem Anwesen im Schmöllner Ortsteil Kummer. Der 51-Jährige engagierte sich bereits zu DDR-Zeiten für den Naturschutz in der Region. Er gehörte zu den ersten, die hier eine Fledermauserfassung betrieben. Nach dem Mauerfall war er Mitbegründer des Naturschutzbundes im Kreis. Pröhl ist ausgewiesener Kenner heimischer Greifvögel und Eulen, deren Vorkommen und Brutplätze. Er ist Mitautor von fünf Fachbüchern dieser Arten in Europa. Im März erscheint sein neues Buch: „Noahs Rabe – Artenvielfalt in Äthiopien“. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Von Jens Rosenkranz