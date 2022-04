„Naturschutzverein Schmöllner Land“: Das ist der Gründungsgedanke

Schmölln

Trockene Sommer, warme Winter, steigende Temperaturen: Klimawandel und der Schutz von Umwelt und Natur sind akute Themen, die Arbeit erfordern. Daher gründet sich in Schmölln derzeit der „Naturschutzverein Schmöllner Land“. Die beiden Initiatoren sind Jörg Kirschnick-Werner und Volker Stubbe. Schon im Sommer, sagen sie, könnte es richtig losgehen.

„Es geht in erster Linie darum, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen und die Menschen abzuholen“, erklärt Jörg Kirschnick-Werner. Der Schmöllner leitet in Gera das Amt für Stadtgrün und hat Naturschutz studiert. Volker Stubbe ist Stadtratsmitglied, beide wohnen in Schmölln kennen sich über Bekannte. Bei Gesprächen über die Idee fand man einen gemeinsamen Ansatz und eine Wellenlänge. „Jörg hat einfach das richtige Wissen im Hintergrund“, erklärt Volker Stubbe die Zusammenarbeit. Aber bei den beiden blieb es nicht. Sieben Gründungsmitglieder sind es derzeit. Die Satzung und die Leitlinien stehen – wie auch die Frage, was man erreichen möchte mit dem Verein.

Stubbe und Kirschnick-Werner wissen, in Schmölln gibt es bereits Angebote in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Sie möchten das Angebot erweitern und wünschen sich eine zukünftige Zusammenarbeit mit anderen Engagierten in der Region. „Das wäre eines der Ziele. Hier gemeinsam etwas zu schaffen. Vielleicht in Kooperationen, mit anderen Vereinen und Gruppen“, so Stubbe. Aber sie wollen auch etwas eigenes bieten. Kirschnick-Werner denkt bereits an mögliche Aktionen, die in und um Schmölln durchgeführt werden könnten. Er spricht beispielsweise von Bildungsangeboten, ohne zu belehren oder einfach von Baumscheibenbepflanzungen oder Nachhaltigkeitsprojekten. „Alle mitnehmen bei den Themen Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und Natur“, so das Credo der beiden. Auch beim Thema Jugendarbeit sei man schon – dafür habe man im Gründungsteam passenderweise ein Pädagogin. Dennoch erklären sie, man finde sich in manchen Bereichen gerade erst.

Was jetzt ein Verein wird, sollte übrigens zunächst eine Stiftung sein. Doch die brauchen einen anderen Hintergrund, auch finanziell. Ausschließen, dass es eines Tages zu diesem Schritt kommt, und Verein und Stiftung vielleicht parallel arbeiten, wollen sie nicht. Im Gegenteil, das wäre sogar ihr Wunsch. Was sich daraus ergebe, werde aber die Zukunft zeigen. „Wir gehen es jetzt erstmal Schritt für Schritt an“, so Stubbe. Der nächste steht schon fest: Mehr Mitglieder finden. Das wollen sie im Sommer angehen.

Von Vanessa Gregor