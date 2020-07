Netto-Markt in Altenburgs Schmöllnscher Landstraße eröffnet wieder

Altenburg

Die Kundschaft des Discounters kann sich freuen: Am 7. Juli eröffnet der Netto-Markt in der Schmöllnschen Landstraße wieder seine Türen. Nach einem knappen halben Jahr und umfangreichen Umbaumaßnahmen, zieht die Filiale aus dem Osterland-Center wieder an die ursprüngliche Adresse. Geschlossen wurde das Objekt am 27. Januar.

Die Nachhaltigkeit stehe nun im Vordergrund, denn im Sortiment finden sich jetzt rund 400 Bio-Artikel, teilt das Unternehmen mit. Außerdem sei zum Beispiel auf effiziente LED-Beleuchtungskonzepte gesetzt worden. Die Verkaufsfläche ist im Zuge des Umbaus erweitert worden – auf nun 910 Quadratmeter, heißt es in der Pressemitteilung.

Erweiterung mit Stadtratsvotum

Wie berichtet, machte der Stadtrat Altenburg bereits im Mai 2019 den Weg für die Erweiterung und die damit verbundenen baulichen Veränderungen frei. Durch den gewonnenen Platz sollten Gänge verbreitert und die Produktpräsentation übersichtlicher gestaltet werden.

Von Elena Boshkovska