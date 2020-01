Netto statt Aldi: Im Altenburger Westen tut sich was

Altenburg

Im Moment haben noch die Handwerker das Sagen. Wo sich im Osterland-Center an der Geraer Straße einst die Aldi-Filiale befand, wird emsig umgebaut und hergerichtet. Es sind die Vorbereitungen für einen neuen Mieter: Am 28. Januar eröffnet vor Ort der Discounter Netto laut eigener Ankündigung. Mehr als ein Jahr, nachdem Aldi dem Center den Rücken kehrte und sich auf die umgestaltete Verkaufsstelle an der Offenburger Allee konzentrierte, zieht am Einzelhandelsstandort im Altenburger Westen damit neue Geschäftigkeit ein.

Wo jetzt Bauarbeiter werkeln, kommen am 28. Januar die Kunden. Quelle: Mario Jahn

Ausweichobjekt für Umbauphase

Allerdings ist diese Nutzung nicht langfristig angelegt. Für Netto dient das Center als Ausweichobjekt – für die Dauer des Umbaus der ganz in der Nähe gelegenen Filiale in der Schmöllnschen Landstraße. Dort stellt der Discounter die Zeichen auf Wachstum. Wie berichtet, machte der Stadtrat Altenburg bereits im Mai den Weg für die Erweiterung und die damit verbundenen baulichen Veränderungen frei. Ziel war die Vergrößerung der Gesamtverkaufsfläche um etwa 130 Quadratmeter.

Netto an Schmöllnscher Landstraße wächst

Die bisherige Größe – so die Begründung in der Bebauungsplan-Änderung – sei nicht mehr zeitgemäß. Zum einen will Netto Gänge verbreitern, die Produktpräsentation übersichtlicher gestalten und Regalhöhen absenken. Zum anderen soll auf künftige Entwicklungen im Einzugsgebiet an der Schmöllnschen Landstraße reagiert werden. Dazu zählt neben dem nahen Wohngebiet Goldene Glucke und den Ortslagen Kosma und Altendorf auch das geplante Eigenheim-Areal Franzosengraben.

Hier zieht der Discounter Netto ein. Quelle: Mario Jahn

Eröffnung im Osterland-Center am 28. Januar

Für die Zeit des Um- und Ausbaus an der Schmöllnschen Landstraße dient das Osterland-Center als Interim. Ausreichend Platz gibt es dort. „Ich freue mich, Netto die gewünschten Flächen anbieten zu können“, sagte Center-Eigentümer Josef Hoffmann. Er habe dem Unternehmen Netto die kompletten früheren Aldi-Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Der Start am 28. Januar ist vor Ort die erste Filial-Eröffnung seit Längerem. Zuletzt hatte der Einzelhandelsstandort in der Geraer Straße durch Schließungen von sich reden gemacht. Ein Problem, das zwischenzeitlich auch den Stadtrat beschäftigte. Die Rückgang der Lebensmittelversorgung im Stadtviertel steht im Widerspruch zum Bedarf. In der Geraer Straße wächst die Anwohnerschaft gerade. Am 17. Januar steht die offizielle Eröffnung des Seniorenheims am Jahnpark an.

Von Kay Würker