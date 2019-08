Nobitz

In der Gemeinde Nobitz sind offenbar dreiste Baumdiebe unterwegs, die jetzt sowohl von der Verwaltung wie von der Altenburger Polizei gesucht werden. Tatorte waren die Straße Polnische Hütte in Münsa sowie die Peniger Straße in Nobitz. An der Polnischen Hütte sind drei erst im Frühjahr gepflanzte Birnbäume verschwunden, an der Peniger Straße einer. Vor allem die Dreistigkeit ihres Vorgehens macht den Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) sprachlos.

Bäume ausgegraben

„Die wurden ja richtig ausgegraben, um sie vermutlich anderorts wieder einzupflanzen. Das war richtig Arbeit. Aber die Befestigungspfeiler wurden im Erdreich belassen“, schildert er. Die Bäume seien erst im Frühjahr durch das Landratsamt gepflanzt worden und waren als Ersatz für alte Gehölze an den Alleen gedacht, die dort schon 80 bis 90 Jahre standen und abgestorben waren.

„Es könnte sogar sein, dass der oder die Täter am helllichten Tag gekommen sind, um sie zu stehlen. Vielleicht sogar mit orangen Westen, um möglichen Augenzeugen vorzugaukeln, es handele sich um völlig seriöse Arbeiten.“ In der Gemeinde weiß man wohl auch deshalb nicht genau, wann die Bäume im Gesamtwert von rund 200 Euro gestohlen wurden. Vor circa drei Wochen, da ist man sich aber einig, hätten sie beim Gießen noch gestanden. Um die Baumdiebe zu ermitteln, suchen Gemeinde und Polizei nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise nehmen das Nobitzer Ordnungsamt unter Telefon: 03447 310813 oder die Polizei Altenburger Land unter Telefon: 03447 4710 entgegen.

Von Jörg Wolf