Neu im Ensemble des Theaters Altenburg: Marie-Luis Kießling

Altenburg

„Bühne ist Zuhause“, sagt Marie-Luis Kießling. „Und dass das alles jetzt so weg ist... Ich fühle mich nur halb.“

Die 35-Jährige ist Schauspielerin, mit ihrem ganzen Wesen. Und seit dieser Spielzeit neu im Ensemble des Theaters Altenburg-Gera. Wie fühlt es sich an, mitten in einer Pandemie in das erste Festengagement zu starten? „Wie ein riesiges Geschenk. Ich wollte in zehn Jahren Freiberuflichkeit immer ein festes Engagement, aber es hat nie funktioniert.“ Zehn kräftezehrende Jahre waren das. Und der Dezember vor dem Beginn der Pandemie hat Kießling noch einmal alles abverlangt, im Pendeln zwischen verschiedenen Städten, Spielstätten, Rollen.

„Universum, ich kann nicht mehr“

„Im Dezember 2019 habe ich knapp 50 Vorstellungen gespielt und bin 6000 Kilometer gefahren“, sagt sie. Ein Nachhall der Erschöpfung klingt immer noch nach, wenn sie von dieser Zeit erzählt. „Im Januar habe ich gesagt: Universum, ich kann nicht mehr. Und da hat das Universum gut zugehört und mir Altenburg gebracht.“

Auch wenn es sich für sie nicht nach dem grandiosesten aller Vorsprechen angefühlt haben mag: Im Januar kam die Zusage. Knapp einen Monat, bevor „alles explodierte“, wie Marie-Luis Kießling es beschreibt.

Den ersten Lockdown musste sie also noch in der Selbstständigkeit überstehen. Mit einem kleinen Sohn und ihrem Mann an der Seite, der als Kapellmeister am Nordharzer Städtebundtheater in Halberstadt arbeitet. Auch wenn die Aussicht auf eine Festanstellung nach dem Sommer geholfen hat – „bis dahin war das schwer“, sagt sie offen.

Noch aufgeteilt zwischen Altenburg und Halberstadt

Und Marie-Luis Kießlings Alltag in diesem Lockdown? „Es ist schwierig zu arbeiten.“ Noch bis zum Sommer lebt sie zwischen zwei Wohnsitzen, aufgeteilt zwischen Altenburg und Halberstadt. Dann kommen ihr Mann und ihr Sohn in die Skatstadt. Wenn ihr Mann am Theater Dienst hat, muss sie auf den zweieinhalbjährigen Sohn aufpassen. In Ruhe arbeiten ist da schier unmöglich – für das Gespräch mit der LVZ muss Kießling in Halberstadt auf die Wohnung einer Freundin ausweichen, während ihr Mann auf den Kleinen aufpasst. Und auch die Vorbereitung neuer Rollen ist alleine Zuhause nicht leicht.

„Wenn alles gut geht, fangen wir demnächst mit dem Musical ,Hedwig and the angry Inch‘ an. Das ist fantastisch, aber musiklastig. Dazu braucht man Proben, ich kann nicht nur stupide Text lernen.“ Das nage auf Dauer an der Motivation. „Das ist so schade, dass dieses Ankommen am Theater durch die Pandemie so ausgebremst wird. Denn es liegt nicht am Haus, nicht an den Leuten – ich fühle mich am Altenburger Theater so willkommen und wohl.“

„Ich bin im Theater groß geworden“

Am meisten fehlt der Schauspielerin der Kontakt. Kontakt mit Kollegen, Theatermenschen. Und die Aussage, dass Bühne für sie Zuhause bedeutet, bekommt noch mehr Gewicht, wenn sie von ihren Theateranfängen in ihrer Heimat Annaberg-Buchholz erzählt. „Ich bin im Theater groß geworden. Meine Mutter ist Verwaltungsdirektorin am Eduard-Winterstein-Theater. Und so hatte ich meine erste Statistenrolle mit sieben Jahren.“

Von da ging es weiter und immer weiter. Kinderchor, Ballettensemble. Und schließlich ein Elevenjahr, denn der damalige Intendant sah Potenzial in Kießling. Dann kam die Schauspielschule in Berlin. „Da war ich schon alt, 23 Jahre.“ Aber sie wurde genommen, zum Glück. „Ich hätte nicht gewusst, was ich sonst beruflich machen sollte.“

Kontakt mit Schauspielern und Bühne: „Ich brauch das“

An der Schauspielerei fasziniert Marie-Luis Kießling die Sprache. Die Klassiker, der Umgang damit. Sie liebt Schiller, wegen der Sprache. Und der Kontakt. Mit Schauspielern, der Regie, der Bühne. „Ich brauch das.“ Das Vermissen wird bei ihr beinahe zu etwas Körperlichem.

Vor dem zweiten Lockdown konnte sie noch in der Eröffnungsgala, dem Agatha-Christie-Stück „Die Mausefalle“, in „Vater“ und in einer MDR-Aufzeichnung vom „Rumpelstilzchen“ mitspielen. Die Aufzeichnung ist noch bis Ende des Jahres in der Mediathek zu sehen.

Und jetzt wartet sie. Dass sie auf ihre neue feste Bühne in Altenburg zurückkehren kann. Wartet, bereitet vor, vermisst. „Dass man wieder gemeinsam an etwas arbeitet.“ Darauf freut sich Marie-Luis Kießling am meisten. Der Frühling kommt und damit die Hoffnung, dass wieder mehr Kultur möglich wird. „Und wenn wir draußen spielen,“ sagt die Schauspielerin energisch. Spielen will sie. So sehr.

Von Katharina Stork