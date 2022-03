Altenburg

Seit Monaten ist der neue Standort der Spielkartenfabrik im Gespräch – nun ließ sich das Unternehmen erstmals in die Karten schauen, wie das Neubauobjekt im Gewerbegebiet Altenburg-Nordost Gestalt annehmen soll. Geplant ist ein Flachbau mit etwa 20 500 Quadratmetern Gesamtnutzfläche. Der traditionsreiche Name Spielkartenfabrik Altenburg wird allerdings verschwinden.

Wie berichtet, laufen bereits die Vorbereitungen für die Großbaustelle. So wurde mit der Verlegung einer Trinkwasserleitung begonnen – und es verschwanden binnen drei Tagen rund 70 Bäume, um Baufreiheit zu schaffen. Augenzeugen hatten darüber ihren Unmut kundgetan. Ziemlich zügig soll es nun auch weitergehen. Denn bis Dezember soll das Gebäude einzugsbereit sein, damit die neue Produktionsstätte der Fabrik im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen kann, teilt der Projektentwickler mit.

Fabrik mietet sich ein

Der Spielkartenhersteller baut nicht selbst, sondern hat das Unternehmen Panattoni beauftragt, einen weltweit tätigen Entwickler von Industrie- und Logistikflächen. Er wird die Immobilie an die Fabrik vermieten, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht. Das Objekt soll über rund 17 500 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche sowie etwa 2700 Quadratmeter Büro- und Sozialfläche verfügen.

Dringend benötigter Platz für das Altenburger Traditionsunternehmen, das seine Stammadresse im Moment noch in der Leipziger Straße 7 hat. Künftig soll der Sitz im Gewerbegebiet Nordost sein. Die Immobilie an der Leipziger Straße werde aber nicht aufgegeben, teilt das Unternehmen mit.

Zwei Standorte, mehrere Geschäftsfelder

Vorgesehen sei eine Aufteilung der Geschäftsfelder auf den neuen und den Altstandort. „Der Spielwarenmarkt hat sich in den letzten Jahren dynamisch entwickelt und auch die Spielkartenfabrik muss darauf reagieren. Zukünftig soll zwischen dem Handels- und Werbemittelgeschäft und der (Verlags-)Produktion eine klare Trennung geschaffen werden, um die komplexen Geschäftsmodelle weiter wachsen lassen zu können“, heißt es zur Erklärung. Im Neubau solle neuer Platz für die Produktion entstehen. Das Handels- und Werbemittelgeschäft bleibe in der Leipziger Straße.

Verschwinden wird indes der traditionsreiche Firmenname Spielkartenfabrik Altenburg GmbH. Der Betriebsteil am Altstandort soll ab Mitte des Jahres ASS Altenburger Germany GmbH heißen, die neue Produktionsstätte firmiert ab dann als Cartamundi Germany GmbH. Die Marke ASS Altenburger ist – nach einer wechselvollen Firmengeschichte – bereits seit 2003 in der Skatstadt etabliert, Cartamundi in Belgien ist seit inzwischen 20 Jahren der Mutterkonzern.

Mehr als 300 Mitarbeitende

„Der Neubau ermöglicht es uns, weiter zu wachsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen, ohne dass wir unseren Traditionsstandort aufgeben müssen“, sagt Jürgen Gehr, Vice President Publishing CEE der Cartamundi Group und Geschäftsführer der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH. Mehr als 300 Mitarbeitende seien derzeit vor Ort beschäftigt. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) betont die lokalhistorische Verankerung der Spielkartenherstellung in Altenburg: „Die Stadt ist für die Entwicklung des Skatspiels im 19. Jahrhundert berühmt. Aus diesen Wurzeln zieht die Region bis heute wirtschaftliche Kraft und touristische Attraktivität. Die Erweiterung der Spielkartenfabrik gibt dieser Entwicklung zusätzlichen Rückenwind.“

Das neue Firmengelände im Nordosten ist groß genug, dass neben dem Produktionsgebäude auch Platz ist für Begrünungen. Geplant seien unter anderem Baumpflanzungen, Wildblumenwiesen und eine Vielzahl von Bienen- und Nistkästen.

Von Kay Würker