Neubau am Flugplatz Nobitz wird Krematorium

Nobitz

Der Schein trügt. Denn obwohl es von außen so gut wie fertig erscheint, stehe bis jetzt nicht viel mehr als die Gebäudehülle, sagt Jörn Gerischer, Geschäftsführer der Segenius GmbH. Wie berichtet, baut der Bestatter auf dem Industriegelände am Flughafen Nobitz ein neues Krematorium. Vor etwa einem Jahr wurde dafür das Fundament gelegt. Damals hieß es, dass im Laufe des Jahres 2019 der Betrieb aufgenommen wird und zehn Arbeitsplätze entstehen.

Bestatter wechselt von Espenhain nach Nobitz

Offensichtlich verzögert sich die Fertigstellung. Laut Gerischer ist das Innere des Neubaus derzeit noch eine große Baustelle. Viel mehr möchte er dazu aber auch nicht sagen. „Zudem finde ich eine Art Countdown bis zur Fertigstellung bei einem Krematorium unpassend“, so Gerischer gegenüber der OVZ. Erst nach Abschluss der Arbeiten in Nobitz werde die Öffentlichkeit offiziell über die Eröffnung informiert, kündigt der Geschäftsführer an. Doch dies wird wohl nicht vor März stattfinden.

Anfang 2019 wurde bekannt, dass die Firma Segenius auf dem Gewerbegebiet am Flugplatz Nobitz direkt gegenüber dem Standort des Gebrauchtwagenhändlers Copart ein Krematorium baut. Nach eigenen Angaben auf der Homepage des Unternehmens ist Segenius ein Discountbestatter beziehungsweise Internet-Bestattungsunternehmen. Die Firma unterhält deutschlandweit eine Reihe von Standorten.

Die Ansiedlung in Nobitz ist für das Unternehmen offensichtlich die zweite Wahl. Vor mehr als zwei Jahren plante der Bestatter im Gewerbegebiet von Espenhain diesen Standort aufzubauen (die OVZ berichtete). Dem Vorhaben widersprach aber der Stadtrat von Rötha und auch der von Kitzscher. Die Sachsen störten sich unter anderem daran, dass Segenius ein Krematorium ohne Abschiedshalle bauen will. Es wurde befürchtet, die letzte Ruhe verstorbener Menschen gleiche dann mehr einer Entsorgung, berichtete die LVZ.

Bauvorhaben sorgt seit Jahren für Debatten

Auch in Nobitz sorgt dieser Fakt für ähnlichen Gesprächsstoff, seit bekannt ist, dass Segenius in Nobitz baut. Jedoch sei es rechtlich nicht möglich, in Gewerbegebieten wie in Nobitz eine Trauerhalle zu errichten, erläuterte der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) bereits vor Jahresfrist. Der Gemeindechef steht der Ansiedlung der Firma Segenius positiv gegenüber und unterstützt von Anfang an das Vorhaben.

Segenius bietet laut dem eigenen Onlineauftritt Erd- und Feuerbestattungen ab 444 Euro an. Darüber hinaus sind auch andere Bestattungsformen möglich.

Von Jörg Reuter