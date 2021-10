Neue Attraktion am Altenburger Markt: Das entsteht ab nächstem Jahr in der früheren Sparkasse

Altenburg

Die Altenburger Innenstadt bekommt eine neue Attraktion. Wie Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt auf Nachfrage erklärte, wird das Thüringer Erlebnisportal in die Räume der früheren Sparkasse direkt neben dem Rathaus ziehen. Dafür baut man das seit Anfang 2016 leerstehende Erd- und Kellergeschoss am Markt 2 ab nächstem Jahr für 900 000 Euro vollständig um. Neben Räumen für die Präsentation des Freistaats und seiner touristischen Höhepunkte entstehen bis Juni 2023 dabei auch Flächen, mit denen das Lindenau-Museum für sich wirbt.

So sieht es derzeit im Markt 2 in Altenburg aus. Bevor das Thüringer Erlebnisportal einziehen kann, müssen noch Einbauten entfernt und Räume vorbereitet werden. Quelle: Thomas Haegeler

Anziehungspunkt für Bewohner und Touristen

„Es soll eine Anlaufstelle sein, um Touristen in den Freistaat zu locken und die Thüringer Angebote in der Fläche nahezubringen“, erklärt Scharschmidt die Idee. „Wir versprechen uns davon eine Belebung der Innenstadt und eine Frequenzsteigerung durch neugierige Bürger und Touristen.“ Zudem werde damit eine leerstehende Fläche nachgenutzt und damit aufgewertet. Und das geschieht mit minimalem Einsatz an Eigenmitteln. Denn der 900 000 Euro teure Umbau wird zu 100 Prozent von Land und Bund bezahlt. Die Stadt sei nur für die Betriebskosten wie Strom, Wasser, Heizung und eventuell nötiges Personal zuständig, so der Wirtschaftsförderer weiter. „Letzteres muss man sehen.“

Ähnlich wie auf der Bundesgartenschau auf dem Erfurter Petersberg wird das Thüringer Erlebnisportal auch in Altenburg aussehen – inklusive Schautafeln und interaktivem Quiz. Quelle: privat

Interaktives Quiz, Projektionen und mehr

Laut Scharschmidt ist zum Markt hin der barrierefreie Eingang mit Empfangstresen geplant. Daran schließen sich verschiedene Themenräume an, in denen Thüringen seine Vorzüge zeigt. Das passiert unter anderem mit einem interaktiven Quiz auf einer Glasscheibe, einer Moos- und Farnwand mit Abreißzetteln zu verschiedenen Regionen und Sehenswürdigkeiten, mit Projektionen der Anna-Amalia-Bibliothek, einem Bauhaus-Raum, Ausstellungsflächen zu Glasbläserei und Porzellan, einer Präsentation Thüringer Persönlichkeiten, einem Videoraum mit Imagefilmen der einzelnen Regionen, einem LED-Bratwurststand und einer Pinwand mit Besuchertipps. Geöffnet sein soll das Ganze sieben Tage die Woche.

Thüringer Glasbläserei wird in der Ausstellung genauso präsentiert wie anderen Produkte aus dem Freistaat. Quelle: privat

Original vom Erfurter Petersberg kommt nach Altenburg

„Damit ist der Bürgerservice hier vom Tisch“, sagt Scharschmidt mit Blick auf die seit über sieben Jahren am Markt geplante und immer wieder verschobene Anlaufstelle für Anliegen der Altenburgerinnen und Altenburger. Möglich sei dies, weil diese als Interim ab Anfang 2022 in die erste Etage des Sparkassen-Hauses an den Kornmarkt zieht und nach einer Sanierung des Rathauses dort integriert oder durch die voranschreitende Digitalisierung zumindest teilweise überflüssig werde.

Altenburg bekommt dafür das originale Thüringer Erlebnisportal, das bis Anfang Oktober im Rahmen der Bundesgartenschau in einer alten Kaserne auf dem Erfurter Petersberg zu sehen war. Damit wird die Skatstadt zusammen mit Eisenach und Weimar einer von drei Standorten dieser Art der Selbstpräsentation des Freistaats. Beginn des Umbaus wird laut dem Wirtschaftsförderer im nächsten Jahr sein, bis spätestens 30. Juni 2023 soll alles stehen.

Das Thüringer Erlebnisportal verfügt auch über einen digitalen Bratwurststand, bei dem Groß und Klein den Leckerbissen nach Wunsch zubereiten können. Quelle: privat

Roland Krischke ebnet Weg für voll gefördertes Projekt

Dazu gekommen ist es vor allem durch Roland Krischke. Genauer durch den heißen Draht des Chefs des Lindenau-Museums in die Thüringer Staatskanzlei, die nach einer möglichen Nachnutzung für die Ausstellung auf dem Erfurter Petersberg suchte. „Am 8. Februar gab es dann ein erstes Gespräch mit der Staatskanzlei als Web-Konferenz“, skizziert Scharschmidt das Zustandekommen. Im Anschluss habe er dann die Präsentation bekommen, aus der der Flächenbedarf hervorging.

Die ehemalige Sparkassen-Filiale habe sich dann schnell als geeignet erwiesen, weil sie leer stand, mit circa 470 Quadratmetern im Erdgeschoss und Platz für Wirtschaftsräume im Keller ausreichend Fläche bot und der Stadt gehört, so der Wirtschaftsförderer. Nach einem Besuch in Erfurt sei dann die Entscheidung gefallen und der Förderbescheid über 900 000 Euro am 30. August eingegangen. Davon trägt Thüringen 80 Prozent oder 720 000 Euro, der Rest kommt vom Bund für die Präsentation des Lindenau-Museums, die „aus einem Guss“ mit dem Erlebnisportal sein soll, so Scharschmidt.

Von Thomas Haegeler