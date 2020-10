Neue Ausstellung im Altenburger Mauritianum entführt nach Bangladesch

Altenburg

Im Durchzug der geöffneten Fenster bewegen sich die verschiedenen geflochtenen Fischreusen sanft hin und her, angeordnet im Raum wie ein überdimensionales Mobile, Zeichnungen in Passepartouts an den Wänden ziehen den Blick auf ihre pastelligen Farben.

Die neue Ausstellung „Wenn Wasser knapp wird – Veränderte Lebenswelten im Ganges Delta“ im Naturkundemuseum Mauritianum wird bis September 2021 zu sehen sein. Und sie ist eine besondere – denn nur, weil sie nicht wie geplant im April 2020 eröffnet werden konnte, verstecken sich in ihr unzählige kleinste Details, eine ästhetische Ausgewogenheit, die auch durch die verlängerte Vorbereitungszeit begünstigt wurde.

Vater und Sohn auf Forschungsreise in Bangladesch

Zwei Männer haben sich für diese Ausstellung auf Forschungsreise begeben: Olaf Günther, Ethnologe an der Palacký Universität Olmütz und Vorstandsmitglied der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg. Und mit ihm sein Sohn Claudius Günther, zwischen Abitur und Kunststudium. 2019 und 2020 reisten die beiden gemeinsam nach Bangladesch. Olaf Günther in seiner Funktion als Ethnologe, um Gegenstände für die Ausstellung im Mauritianum zu suchen. Sein Sohn dagegen begleitete ihn, um die Feldforschung zu dokumentieren. Die Ergebnisse hängen in farbenprächtigen kleinen Kunstwerken an den Wänden des Ausstellungssaales.

Früher begleiteten Zeichner große Expeditionen

Bevor Expeditionen schnell und einfach per Fotografie dokumentiert werden konnten, hatten die großen Expeditionen des 19. Jahrhunderts entweder begabte Zeichner als Expeditionsführer wie Alexander von Humboldt oder extra einen engagierten Zeichner dabei.

Ein Bild von den Teegärten von Sylhet – eine der Zeichnungen, die Claudius Günther auf der Reise angefertigt hat. Quelle: Mario Jahn

Claudius Günther konnte für diese Forschung ein Reisestipendium ergattern und im Frühjahr 2020 drei Monate an der Kunsthochschule in Dhaka als Gasthörer studieren. „Man sieht auch deutlich seine Entwicklung in der Technik zwischen 2019 und 2020“, sagt Vater Günther anerkennend.

Schnell zeichnen, bevor zu viele Schaulustige kommen

Während der Professor mit den Eingeborenen vor Ort sprach, fertigte Claudius die Zeichnungen dessen an, was er vor sich sah. Und das schnell. 20 bis 30 Minuten brauchte er für ein Bild im gemischten Stil – mit Skizzenstift, Aquarellpinsel und einem Fineliner für die gewünschten Kontraste. „Ich musste schnell sein. Denn sobald ich angefangen habe zu zeichnen, kamen immer mehr Kinder und Leute von dort, die neugierig waren und mir schließlich die Sicht versperrten“, erzählt der Abiturient.

Die verschiedenen Regionen Bangladeschs im Klimawandel

Die Ausstellung beschreibt die Stationen des Forscherduos: die Sandbänke im Süden; das saisonale Binnenmeer, das Haor; den letzten Wald von Bangladesch; die dürren Flächen im Norden und die Einflugschneise der Zyklone. All diese verschiedenen Regionen beleuchtet die Ausstellung vor dem Hintergrund des Klimawandels. Denn Bangladesch als tief liegendes Land sieht sich im Süden der Gefahr des ansteigenden Meeresspiegels gegenüber, und im Norden überschwemmen Regenfluten aus den abschmelzenden Himalaya-Gletschern das Land.

„Keine Friede-Freude-Eierkuchen-Ausstellung“

„Wir wollten keine Friede-Freude-Eierkuchen-Ausstellung machen“, sagt auch Mike Jessat, Direktor des Mauritianums. „Wenn die Besucher diese Ausstellung besichtigen, müssen sie am Ende auch in den Spiegel blicken.“

Viele kleine Entscheidungen, die in Europa so nichtig erscheinen, können Auswirkungen in Bangladesch haben – dazu informiert auch die Tafel zur Auswirkung des Billigkonsums in Europa.

40 Kilogramm an ethnologischem Sammelmaterial

Claudius Günther hat einen Holzweg gestaltet, der jede besuchte Region farbig und kreativ darstellt und gleichzeitig gewährleistet, dass die Ausstellung pandemiekonform in einer Art Rondell einbahnig besichtigt werden kann.

Gut 40 Kilogramm an ethnologischem Sammelmaterial, vor allem Alltagsgegenstände, haben Claudius und Olaf Günther aus Bangladesch mitgebracht. Und rund 95 Prozent der Ausstellung wurde aus wiederverwendeten Materialien geschaffen, um den ökologischen Fußabdruck niedrig zu halten. Jessat fügt hinzu: „Ganz im Sinne der Ausstellung.“

Von Katharina Stork