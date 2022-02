Neue Bahnbaustelle: Einschränkungen zwischen Altenburg und Gößnitz ab Ende Februar

Gößnitz

Auf die Fahrgäste der Bahn im Altenburger Land und insbesondere in Gößnitz kommt in den nächsten Jahren einiges zu. Am Ende sollen die Vorteile überwiegen. Bis dahin allerdings müssen sich Bahnfahrer und auch Anwohner auf Einschränkungen gefasst machen. Am Freitag informierte die Deutsche Bahn AG über die weiteren Vorhaben rund um den Bahnknotenpunkt Gößnitz und die Sachsen-Franken-Magistrale.

Mit den Arbeiten in Gößnitz startet die zweite Bauphase, bis Mai wird dafür rund um den Gößnitzer Bahnhof alles entsprechend vorbereitet, berichtet Jens Hettwer, einer der Projektleiter. Man wolle den Ausbau weiter kundenfreundlich und unter rollendem Verkehr ausführen. Heißt: So wenige Vollsperrungen wie möglich. Dafür braucht es unter anderem die Zweigleisigkeit, die bereits im ersten Bauabschnitt zwischen Lehndorf und dem Bahnhof Gößnitz entsteht. Noch liegt das zweite Gleis aber nicht. Ändern soll sich das laut Zeitplan bis Mai. „Wir haben einen hohen Anspruch vor uns“, so Hettwer dazu und ergänzt: „Die Arbeiten sind im Plan.“ Sind die Schienen gelegt, folgt bis November 2022 die Fertigstellung des Bahnübergangs in Zehma. Bis 2024 soll auch der Straßenbau beim Bahnübergang in Lehndorf abgeschlossen sein.

Ab Mai: Bauarbeiten am Bahnhof Gößnitz

Im Mai ist dann Startschuss am Knotenpunkt in Gößnitz (die LVZ berichtete). Bis dahin geht es nun in die Bauvorbereitungen. Neben der Technik, wie einem neuen, elektronischen Stellwerk und 50 neuen Weichen, werden auch die Fahrgäste direkt betroffen sein. Aus dem bisher einen Inselbahnsteig mit zwei Gleisen werden zwei Bahnsteige mit je 210 Meter Länge und barrierefreier Zugänglichkeit. Dafür wird unter anderem die bestehende Rampe an die neue Unterführung angegliedert.

Der erste neue Bahnsteig entsteht ab Juni. Für Anwohner und Anwohnerinnen wird es mit dem Ende der Bauarbeiten eine Lärmreduzierung geben. An der Walter-Rabold-Straße soll eine Lärmschutzwand entstehen. Gegenüber wird es ebenfalls ruhiger, nach der Bahnüberführung soll die Schutzwand auf der östlichen Seite der Gleise bis zum Ende der Bebauung in Gößnitz geführt werden. Wer sich über die Arbeiten informieren möchte, kann das auch bald im Infopunkt der Bahn tun. Der entsteht derzeit noch in der Wehrstraße 18.

Neuer Haltepunkt für Ponitz

In zwei Jahren, zwischen 2024 und 2026, geht es an den dritten Bauabschnitt. Davon betroffen ist unter anderem der Haltepunkt in Ponitz, so die Projektleiter der Deutschen Bahn AG. Der jetzige Haltepunkt wird 55 Meter weiter nördlich versetzt und neu errichtet. Außerdem entsteht auf der westlichen Seite eine Lärmschutzwand, wie auch im Bereich der Bahnunterführung an der Merlacher Straße. Hinzu kommen unter anderem auch Arbeiten an den Oberleitungen und Erneuerungen im Gleisbau.

Schienenersatzverkehr regelt Verbindungen

Mit den Baumaßnahmen kommen auch auf die Fahrpläne Änderungen zu. Zuggäste müssen sich in den kommenden Jahren auf zeitweise Einschränkungen des Angebotes gefasst machen. Bereits ab dem 28. Februar bis zum 11. März wird es zwischen Altenburg und Werdau einen Schienenersatzverkehr geben – betroffen sind die Fahrten der S5 und S5X zwischen 7.15 Uhr bis 16.45 Uhr. Im Frühjahr werden vom 4. Mai bis zum 9. Juni die Strecke der S5 und der S5X zwischen Leipzig und Werdau und der Gößnitzer Bahnhof vom 25. Mai bis zum 9. Juni gesperrt, es wird Schienenersatzverkehr geben. Betroffen ist auch der Regionalexpress aus und von Richtung Gera. Der RE1 wird zwischen Schmölln und Glauchau vom 28. Februar bis 11. März 2022, jeweils Montag – Freitag, 7.20 Uhr bis 16.35 Uhr, durch Busse ersetzt.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Bauabschluss des vierten Abschnittes, zwischen Ponitz und Crimmitschau bis 2026 sollen Personenzüge auf den neuen Gleisen mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde unterwegs sein können. Die Gesamtkosten für den Ausbau der Strecke zwischen Böhlen bis Werdau liegen bei rund 650 Millionen Euro.

Von Vanessa Gregor