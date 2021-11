Altenburg/Schmölln

Die neue Thüringer Corona-Schutzverordnung bringt weitere Verschärfungen und Einschränkungen im Alltag mit sich und soll im Laufe des Mittwochs in Kraft treten. Eine Vorgabe, die in der vergangenen Woche jedoch für Aufregung im Landkreis gesorgt hatte, wurde rückgängig gemacht: PCR-Tests für Arbeitnehmer in 2G-Einrichtungen. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was gilt jetzt für ungeimpfte Mitarbeiter in 2G-Bereichen?

Anders als in der aktuellen Allgemeinverfügung des Landkreises vermerkt, brauchen ungeimpfte Mitarbeitende nun doch keinen PCR-Test mehr, um in Einrichtungen zu arbeiten, die nur für Geimpfte und Genesene zugänglich sind. Das neue Infektionsschutzgesetz legt bundesweit fest, dass auch ein negativer Antigenschnelltest ausreicht, der nicht älter als 24 Stunden alt ist. Arbeitnehmer sollen sich dann auch unter Aufsicht selbst testen können. Das bestätigte Silke Fließ, Sprecherin des Gesundheitsministeriums, auf OVZ-Nachfrage. Landkreise und Städte seien dementsprechend vorab informiert worden. Diese Nachricht dürfte vor allem die noch nicht geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel aufatmen lassen: Dort ist die 2G-Regel nämlich neu und soll auch ab Mittwoch gelten.

Wer muss sich trotz Impfung testen lassen?

Für Fitnessfreaks und auch für Kulturfans reicht der Impfausweis nicht mehr aus: Vor dem Sport im Studio muss ein negatives Testergebnis vorliegen, genau wie für den Besuch des Theaterzelts, sobald die Veranstaltung über 50 Zuschauer hat. Und jeder ohne Impfung, der den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchte, muss ebenfalls einen negativen Test vorweisen können.

Wo gibt es Testmöglichkeiten im Altenburger Land?

Laut Landratsamt gibt es momentan zwei Testangebote:

Testzentrum der Firma Mörsel und Mayer GbR am Quarzring 3 in Altenburg; geöffnet Mo 10 bis 15 Uhr, Di 12 bis 16 Uhr, Mi 11 bis 15 Uhr, Do 12 bis 16 Uhr, Fr und Sa 9 bis 12 Uhr, nur mit Terminbuchung unter https://schnelltestzentrum-covid.de/stz-altenburg/

Praxis Theramedica in der Knauschen Straße 2 in Gerstenberg; geöffnet Di und Do 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Fr 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17.30 Uhr, Anmeldung erforderlich, Tel.: 03447 835784, E-Mail: info@Praxis-Eikemeier.de

In der Altenburger Lindenaustraße werden durch das Gesundheitsamt nur PCR-Tests im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung durchgeführt, außerdem Freitestungen nach einer angeordneten Quarantäne: nach fünf Tagen per PCR-Test oder nach sieben Tagen mit Schnelltest.

Soll das Testangebot im Landkreis erweitert werden?

Mit immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens, die nur mit Impfausweis oder Test genutzt werden können, steigt auch die Anzahl derer, die einen Test benötigen. Eine Erweiterung des Angebots ist in Vorbereitung, wie das Landratsamt mitteilt. Der Regionalverband Ostthüringen der Johanniter will das im Sommer geschlossene Testzentrum in Schmölln wieder eröffnen – diesmal in der alten Schmöllner Rettungswache. „Wir sind mitten in den Planungen“, erklärt Regionalvorstand Uwe Werner. „Zuerst brauchen wir jedoch noch die offizielle Beauftragung des Gesundheitsamts.“ Außerdem arbeiten die Johanniter daran, Testergebnisse elektronisch in die Corona-Warn-App einspeisen zu können und stehen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Kontakt. Wann die ersten Abstriche erfolgen können, steht noch nicht fest.

Das Deutsche Rote Kreuz kann seine mobilen Teststationen nicht wieder aufleben lassen. Der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbands, Ulf Müller, erklärt: „Unsere Zulassung ist abgelaufen und außerdem haben wir keine personelle Kapazität mehr, die wir für Teststationen entbehren könnten.“

Zoo, Bibliothek & Co.: Öffnen Stadt-Einrichtungen wieder?

„Wenn wir die Einrichtungen wieder öffnen können, dann werden wir das auch machen – und zwar ab dem Sonnabend“, erklärt der Altenburger Rathaussprecher Christian Bettels auf LVZ-Nachfrage. Ein wenig Vorlaufzeit sei vonnöten, um die Details der Umsetzung der neuen Schutzverordnung auszuarbeiten. Die Verordnung sieht für Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung die 2G-Regel vor, womit die städtischen Einrichtungen theoretisch wieder öffnen dürften. Mit Inkrafttreten der Allgemeinverfügung vom 19. November hatte die Stadt Altenburg das Schlossmuseum, den Seniorenclub, den Inselzoo und die Stadtbibliothek geschlossen, weil die Regelungen in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar waren.

Gibt es eine neue Allgemeinverfügung des Landkreises?

Eine neue Allgemeinverfügung auf Kreisebene wird es nicht geben, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Nach deren Auslaufen greift die neue Thüringer Corona-Schutzverordnung ausnahmslos für ganz Thüringen. „Dazu sind auch keine Allgemeinverfügungen der Landkreise nötig und es gibt auch keinen Spielraum für eigene Regelungen.“ Der Großteil der Landes-Regelungen soll bis 21. Dezember gelten.

Von Katharina Stork