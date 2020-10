Neue Corona-Verfügung des Altenburger Landes gilt mindestens einen Tag

Altenburg/Rositz

Die neue Allgemeinverfügung des Landkreises zum Vollzug des Gesetzes des Infektionsschutzgesetzes tritt – wie geplant – am Sonntag in Kraft. Sie schließt an die bisherige Verfügung an, die am Sonnabend ausläuft. Unklar ist im Moment allerdings, wie lange sie Bestand hat. Denn während die Vorgaben des Landkreises nur minimale zusätzliche Einschränkungen vorsehen, soll der Thüringer Landtag über einen weitreichenden Teil-Lockdown beschließen, der dann auch fürs Altenburger Land bindend wäre. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage weiter entwickelt“, sagte Landratsamtssprecherin Jana Fuchs am Donnerstag.

Deutlich ist die Lage hingegen bei der Zahl erfasster Corona-Infektionen im Altenburger Land: Sie hat sich von Mittwoch zu Donnerstag um 21 erhöht. Unter den neuen Fällen seien jedoch keine weiteren Mitglieder des Gemischten Chores Altenburg, teilte das Landratsamt mit. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz betrage nun 126,4 pro 100 000 Einwohner.

298 Tests im Rositzer Pflegeheim

Nach dem Coronavirus-Ausbruch im Pflegeheim Voigt’sches Gut in Rositz hat das Gesundheitsamt in den zurückliegenden Tagen insgesamt 298 Tests im Heim durchgeführt. Wie der Pressesprecher des Heimbetreibers Arbeiterwohlfahrt Thüringen, Dirk Gersdorf, am Donnerstag der OVZ mitteilte, sind zum aktuellen Stand 16 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. „Drei Bewohner befinden sich mit Fiebersymptomatik in der Klinik, allerdings muss bislang niemand intensivmedizinisch versorgt werden“, berichtete Gersdorf. Alle betroffenen Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne, vier davon zeigen laut Gersdorf leichte Symptome wie Husten.

Rund 1100 Personen befinden sich im Landkreis Altenburger Land derzeit in einer vom Gesundheitsamt verordneten Quarantäne, heißt es aus dem Landratsamt. Allein in der Zeit vom 1. bis 29. Oktober habe das Gesundheitsamt des Kreises 1628 Tests auf das Coronavirus angeordnet. Hinzu komme eine der Behörde nicht bekannte Anzahl von Tests, die von niedergelassenen Ärzten durchgeführt beziehungsweise veranlasst wurden. Neun Mitarbeiter des Gesundheitsamtes seien derzeit allein mit der Kontaktnachverfolgung beschäftigt.

Von Kay Würker und Bastian Fischer