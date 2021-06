Neue Corona-Verordnung: Weitreichende Lockerungen in Thüringen geplant

Erfurt/Altenburg

In Thüringen tritt am Mittwoch eine neue Corona-Verordnung in Kraft, die bis Ende Juni gilt – und die auch für das Altenburger Land maßgeblich ist, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 42,5 lag. Wie berichtet plant die Kreisverwaltung keine weitergehende eigene Allgemeinverfügung zu erlassen, sondern sich ganz an den Vorgaben des Freistaats zu orientieren.

Schrittweise Rückkehr in den Alltag

Die neuen Regeln sollen eine schrittweise Rückkehr in einen normalen Alltag ermöglichen, aber auch einen Wiederanstieg der Infektionszahlen nachhaltig vermeiden, sagte Sozialministerin Heike Werner (Linke) am Dienstag in Erfurt. Bei Inzidenzwerten von über 100 behalte wie bisher die Bundesnotbremse Gültigkeit.

Teils gravierende Unterschiede bei den Kreisen

Nach Ministeriumsangaben gilt das aktuell für die Südthüringer Landkreise Hildburghausen und Sonneberg. Landesweit lägen die Werte zwischen 18,1 und 150,3. Das mache unterschiedliche Regelungen für Landkreise und kreisfreie Städte mit Grenzwerten über 100, zwischen 50 und 100, 35 und 50 sowie unter 35 nötig, bei denen zudem zwischen Angeboten im Außenbereich und im Inneren von Gebäuden unterschieden werde.

Restaurant- und Biergartenbesuch ohne Termin

So müssen die Thüringer etwa für einen Biergartenbesuch oder die Restaurantterrasse nach der neuen Verordnung keine Termine mehr vereinbaren. Die Regelung gilt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 und für alle Bereiche der Außengastronomie, sagte Gesundheitsministerin Werner in Erfurt. Bis zu einer Inzidenz unter 35 würden die Regelungen zur Kontaktnachverfolgung jedoch weiter bestehen bleiben. Innengastronomie sei von einem Inzidenzwert unter 50 mit Tests wieder möglich.

Sicherheit durch Prinzip „TINA“

Sie blicke vorsichtig, aber durchaus optimistisch auf den Sommer, sagte Werner. „Die beschlossenen Öffnungsschritte werden unseren Alltag schrittweise zur Normalität zurückbringen. Die neue Verordnung bildet dafür eine klar strukturierte Grundlage“, fügte sie hinzu. Durch das Prinzip „TINA“ - Tests, Impfungen, Nachverfolgung und der Abstands- und Hygieneregeln soll das Ansteckungsrisiko in allen Lebensbereichen weiter möglichst gering gehalten werden.

Impffortschritt stützt Öffnungen

Für vorsichtige Öffnungsschritte spricht aus Sicht der Ministerin der Impffortschritt. So seien 40,3 Prozent der Thüringerinnen und Thüringer wenigstens einmal immunisiert. Dazu komme eine Entspannung auf den Intensivstationen sowie verbesserte Möglichkeiten der Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Infektionen.

Von LVZ