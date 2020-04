Neue Corona-Verordnung sorgt bei Altenburger Ladeninhabern für Tatendrang und Verärgerung

Altenburg

Die neueste Thüringer Anti-Corona-Verordnung stößt bei Händlern und Dienstleistern im Altenburger Land auf gemischte Reaktionen. Zum einen auf Tatendrang: Nach wochenlanger Zwangspause starten Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung. Aber auch auf Verärgerung, weil für verschiedene Branchen der Neustart noch immer in den Sternen steht oder weil Thüringen an einigen Stellen stärker bremst als beispielsweise das Bundesland Sachsen.

Am 24. April, so steht nun fest, sollen kleine Geschäfte bis 800 Quadratmeter in Thüringen wieder Kunden empfangen dürfen. Marcel Aretz, Inhaber des Juweliergeschäfts Reich am Altenburger Kornmarkt, hat lange auf diesen Moment gewartet. In Jubellaune ist er aber nicht. Viele Details, wie er sein Geschäft für den Kundenverkehr in Coronazeiten präparieren müsse, seien noch unklar. Mehr noch: Er fühle sich von Politik und Behörden im Stich gelassen. „Ich warte immer noch auf die zugesagte Unterstützung“, schildert der Unternehmer, der für vier Mitarbeiter Verantwortung trägt.

Wochenlanges Warten auf finanzielle Unterstützung

„Ich habe für die Kollegen vor vier Wochen Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit beantragt. Bis heute hat sich nichts getan. Als ich am Telefon nachfragte, war der Antrag plötzlich nicht mehr zu finden.“

Er finanziere das Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter derzeit aus eigener Tasche, erzählt Aretz. „Das frisst an meiner Altersvorsorge.“ Zumal auch die Soforthilfe für sein Geschäft einen Monat nach Beantragung noch nicht in angekündigter Höhe auf dem Konto sei. „Nur 5000 statt der zugesagten 9000 Euro sind soeben angekommen, während Ausgaben wie Miete und Betriebskosten weiterlaufen. Ich weiß von Kollegen aus anderen Bundesländern, dass das dort deutlich schneller geht.“

In Sachsen ist schon offen

Schneller geht es – etwa in Sachsen – auch mit der Ladenöffnung. Während dort bereits an diesem Montag wieder die Geschäfte öffneten, verlängert Thüringen die verordnete Schließzeit um vier weitere Werktage. „Auf Bundesebene wurde der 20. April beschlossen, aber Thüringen geht einen Sonderweg. Unbegreiflich“, ärgert sich der Uhren- und Schmuckfachhändler.

Das moniert auch die Industrie- und Handelskammer in Ostthüringen. „Dass Thüringer zum Einkaufstourismus nach Bayern oder Sachsen aufbrechen oder noch eine weitere Woche verstärkt online einkaufen, ist ein absehbarer zusätzlicher Schaden“, beklagt IHK-Präsident Ralf-Uwe Bauer. Ebenfalls nicht nachvollziehbar sei die Vorgabe, die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu beschränken. Seien doch bei einer großen Fläche die Kontaktbeschränkungen besser einzuhalten, findet Bauer.

Expert Jäger sperrt weiträumig ab

Betroffen von dieser Regelung ist unter anderem der Elektronikfachmarkt Expert Jäger. Geschäftsführer Claus Jäger jun. machte sich am Montag Gedanken, wie und wo er von seinen 1700 Quadratmetern Ladenfläche mehr als die Hälfte absperrt, um die Vorgabe zu erfüllen. Mit Paletten und Schildern soll das gelingen. „Ich bin froh, dass wir überhaupt wieder öffnen können. So kann ich die Kurzarbeit unserer Mitarbeiter ein Stück weit beenden.“ Allerdings noch nicht komplett, denn Jägers Markt in Zeitz muss geschlossen bleiben – Sachsen-Anhalt hat sich auf Teilabsperrungen nicht eingelassen. Außerdem rechnet Claus Jäger damit, dass das Geschäft in der allgemein angespannten Lage erst mal verhalten anläuft.

