Neue Coronatests in Altenburger Pflegeheim – steigen die Zahlen weiter?

Altenburg

Jetzt heißt es warten. Warten auf die Ergebnisse. Im Altenburger Pflegeheim Magdalenenstift sind am Dienstag rund 100 Bewohner und Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises nahm Abstriche – diese sollen am Mittwochvormittag per Kurier nach Bad Langensalza gefahren werden, wo das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz ein zentrales Labor betreibt. „Die Kulturen müssen sich anschließend eine Zeit lang entwickeln. Daraus folgt, dass die Ergebnisse nicht vor Donnerstag oder Freitag dieser Woche im Gesundheitsamt vorliegen“, berichtete auf OVZ-Anfrage ein Sprecher des Landratsamtes und verwies bei diesem Zeitplan auf „die Erfahrungen der vergangenen Wochen“.

Der bislang umfangreichste Test

Es ist bereits der dritte und zugleich umfangreichste Test in dem Altenburger Pflegeheim. Auslöser war zunächst die Covid-19-Infektion einer Mitarbeiterin (die OVZ berichtete). Am 18. Mai wurden rund 60 Abstriche genommen. Acht Tage später, nach Bekanntwerden eines weiteren positiven Befundes bei einer Mitarbeiterin, folgten 40 Abstriche im zweiten Wohnbereich. Daraus ergaben sich am 28. Mai auch drei erkrankte Bewohner. Test Nummer drei sollen prüfen, ob die Zahl der Infizierten in dem Pflegeheim inzwischen weiter gestiegen ist.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Kay Würker