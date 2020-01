Der Göpfersdorfer Gemeinderat entscheidet über die Entschädigung für den Ortsbrandmeister, in Meuselwitz kann in die Brettspielwelt eingetaucht werden, in Windischleuba wird in diesem Jahr gewählt und in Engertsdorf wird zum gemütlichen Beisammensein geladen: Das sind einige der Meldungen des Tages.