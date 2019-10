Neue Fahrzeughalle der Feuerwehr Pöppschen in geselliger Runde eingeweiht

Pöppschen

Die neue Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr im Windischleubaer Ortsteil Pöppschen lag zur Einweihung am Mittwochabend so dick in Nebel gehüllt, dass sie im Ganzen gar nicht zu sehen war. Bevor sie ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben wurde, nutzten die Pöppschener die Gelegenheit und feierten mit allen, die an der Realisierung dieses Projektes beteiligt waren.

Während draußen Spanferkelkeulen am Spieß über dem Feuer brieten, hatten drinnen die Vereinsfrauen der örtlichen Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Sie wuselten eifrig zwischen herbstlich geschmückten Biertischen und kümmerten sich um das leibliche Wohl der circa 80 Gäste. Mitten unter ihnen saß Siegmar Neuhaus, ohne dessen immense finanzielle Zuwendung von 225 000 Euro „wir auf der grünen Wiese sitzen würden“, wie es Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) in seiner Ansprache umschrieb. „Hut ab vor dem, was Siegmar geleistet hat. Die Gemeinde kann ihm gar nicht genug danken.“

Rund 80 Gäste fanden sich in der neu erbauten Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Pöppschen ein. Quelle: Andy Drabek

Siegmar Neuhaus ist kein Freund von Lobhudelei und bescheiden geblieben. Der gelernte Dreher hat seinen Geburtsort Pöppschen vor über 60 Jahren als Siebzehnjähriger Richtung Westdeutschland verlassen. Später sattelte er beruflich komplett um, fuhr als Matrose zur See und arbeitete sich bis zum Kapitän hoch. Den Lebensabend genießt er im sonnigen Teneriffa – und ist doch immer wieder in seinem alten Thüringer Heimatort anzutreffen.

Höchste Landkreis-Auszeichnung für Siegmar Neuhaus

Zur Einweihung war neben der Freiwilligen Feuerwehr Pöppschen auch die Wehr aus Windischleuba vertreten. Und bevor Bürgermeister Gerd Reinboth überhaupt zu einer Rede ansetzen konnte, erhoben alle Kameraden ihre Gläser und unter der Leitung von Wehrführer Ronny Reißky donnerte dreimal der Ruf „Gut Schlauch“ durch den Neubau. Feuerwehrleute haben eben ihre ganz eigenen Traditionen.

Gönner Siegmar Neuhaus (M.) nach der Verleihung der Medaille für besondere Verdienste des Landkreises Altenburg durch den Vertreter des Landrates, Marcel Greunke (l.), und den Bürgermeister Windischleubas, Gerd Reinboth (r.). Quelle: Andy Drabek

Zu den Gästen des Abends gehörte auch der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke ( CDU). Er hatte in Vertretung von Landrat Uwe Melzer ( CDU) die ehrenvolle Aufgabe, Siegmar Neuhaus die höchste Auszeichnung des Landkreises zu verleihen: Die Medaille für besondere Verdienste des Landkreises Altenburg. In der Laudatio würdigte Greunke das finanzielle Engagement von Siegmar Neuhaus für den Ort. „Das sind mehr als materielle Werte. Pöppschen liegt ihm am Herzen.“ Dem schloss sich Landtagsabgeordneter Christoph Zippel ( CDU) an: „Was sie für diesen Ort gemacht haben, ist einzigartig. Die Freiwillige Feuerwehr ist das Kernstück eines Dorfes.“

Im Anschluss gab Ronny Reißky einen kurzen Abriss zur Geschichte der örtlichen Wehr. Teile davon hat der Windischleubaer Künstler Falk Höser an der Außenwand des Gebäudes verewigt – auf Wunsch des Spenders.

Von Dana Weber