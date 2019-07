Pöppschen

Großer Bahnhof am Dienstagmittag in Pöppschen: Wo in den vergangenen Wochen gehämmert und gebohrt wurde, klirrten nun die Gläser und wurde kräftig in die frisch zubereiteten Roster gebissen. Zig Gäste hatten sich trotz sengender Mittagssonne im Ortskern eingefunden, um das Richtfest der neuen Fahrzeughalle der örtlichen Feuerwehr zu begehen.

Mehr Platz für die Technik der Wehr

„Das ist ein echter Gewinn für uns und den Ort“, freute sich Michael Pawelczyk, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, stellvertretend für die 11 aktiven Kameraden sowie die rund 40 Mitglieder des Vereins. Mit dem Neubau fänden nicht nur die zwei Fahrzeuge der Kameraden – ein Kleinlöschfahrzeug und ein Transporter – sowie der Schlauchanhänger einen neuen Stellplatz. „Vielleicht wird so auch der ein oder andere Interessent motiviert, bei der Feuerwehr mitzumachen, wenn er oder sie sieht, was wir alles zu bieten haben“, so seine Hoffnung.

Ein Schluck aufs gute Gelingen: Zimmermann Jan Strauß hob zum Richtfest das Glas. Quelle: Rüdiger Ruge

Reinboth : „Sechser im Lotto“

Auch Bürgermeister Gerd Reinboth ( CDU) hatte ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. „Das ist ein echter Sechser im Lotto“, nahm der Gemeindechef Bezug auf die großzügige Spende des gebürtigen Pöppscheners Siegmar Neuhaus. Der vermögende ehemalige Seefahrer hatte sein einstiges Heimatdorf bereits in der Vergangenheit finanziell unterstützt. So geht etwa auch die umfassende Sanierung des gleich neben der neuen Halle gelegenen Gasthofs auf seine Kappe.

Wie hoch die Summe genau ist, die ins derzeitige Projekt fließt, darüber halten sich alle Seiten nach wie vor bedeckt, um die 200 000 Euro, so war in der Vergangenheit zu hören, dürften jedoch zusammen kommen. „Insgesamt hat Siegmar Neuhaus bisher über 400 000 Euro für Projekte in Pöppschen gespendet“, verdeutlicht Reinboth das Engagement.

Bauende im September, Einweihung im Oktober

Noch bleibt auf der Baustelle einiges zu tun. „Als nächstes wird das Dach gedeckt, dann stehen die Fußböden, Dämmung, Elektrik, Fassade und die Rolltore auf dem Programm“, zählt der Bürgermeister auf. Der Boden der Halle werde zudem versiegelt, damit keine Flüssigkeiten versickern können.

Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten bis Ende September abgeschlossen sein. Dann wolle man den Neubau mit einer ordentlichen Feier im Oktober einweihen – zu der selbstverständlich auch Gönner Neuhaus eingeladen wird.

Von Bastian Fischer