Neue Fläche freigegeben: Schmöllner Gewerbegebiet wächst weiter

Sven Schrade ( SPD) hatte gut zu tun, die Liste war lang. Gleich mehrere Minuten verbrachte der Schmöllner Stadtchef am Dienstagnachmittag damit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Und Grund zum Feiern gab es: Unter den Augen von Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) konnte der fünfte Bauabschnitt des Industrie- und Gewerbegebiets „ Crimmitschauer Straße“ feierlich übergeben werden.

4,9 Millionen Euro Förderung

Mit dem weitgehenden Abschluss der Arbeiten schließe sich ein weiteres Kapitel eines Großprojekts, das bereits kurz nach der Wende seinen Anfang nahm und vor reichlich fünf Jahren weiteren Schub erhielt. „Wir haben damals erkannt, dass wir erweitern müssen und in die Zukunft investieren wollen“, so der Bürgermeister. Das sei nun geschehen: Insgesamt 6,5 Millionen Euro flossen in die Erschließung des rund 15 Hektar großen Areals, das Land beteiligte sich mit knapp 4,9 Millionen an dem Projekt. Geld, das im Wesentlichen in die Geländeregulierung, den Bau einer Stichstraße einschließlich Wendeanlage für Lastzüge, die Errichtung von Entwässerungsanlagen sowie landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wie Neuanpflanzung von öffentlichen Grünflächen oder die Beseitigung von Flächenversiegelungen floss.

Unter anderem Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (am Band 2.v.l.), Bürgermeister Sven Schrade (M.) und Vize-Landrat Matthias Bergmann (3.v.r.) durchschnitten symbolisch das Band. Quelle: Mario Jahn

Tiefensee : Freiraum für den Aufschwung der Region

Ein Ergebnis, mit dem man rundum zufrieden sein könne, so Minister Tiefensee, der in dem Schmöllner Projekt auch ein Signal sah: „Es zeigt sich hier vorbildlich, was sich erreichen lässt, wenn man eben nicht nur auf die Zentren schaut. Man muss nicht groß sein, um erfolgreich zu sein“, betonte er mit Blick auf Mahnungen von Seiten der Wissenschaft, sich bei der Förderung stärker auf Zentren und Ballungsräume zu konzentrieren. Mit dem neuen Abschnitt wolle man dem Aufschwung der Region den nötigen Freiraum geben.

Bürgermeister wünscht sich produzierendes Gewerbe

Auf netto acht Hektar Fläche können nun neue Gewerbeansiedlungen entstehen. Die erste Erweiterung ist bereits umgesetzt, die ansässige Niederlassung von Voestalpine hat eine Erweiterungshalle errichtet. Weitere Ansiedlungen sollen folgen: „Es gibt bereits erste vorsichtige Anfragen, wir wollen jetzt in die aktive Vermarktung gehen“, so Schrade. Wünschenswert seien vor allem Ansiedelungen von produzierendem Gewerbe, auch weitere Automobilzulieferer gern gesehen.

Insgesamt acht Hektar stehen netto für Ansiedlungen auf dem Areal zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Schmölln bietet viele Vorteile

Dafür, dass sich geeignete Interessenten finden lassen, sprechen aus Sicht von Schrade gleich mehrere Standortvorteile für die Sprottestadt: Neben der guten Anbindung an die nahe A4 ist das auch eine Ausnahmegenehmigung, die die Einfahrt von sogenannten Gigalinern in das Gewerbegebiet ermögliche. „Hinzu kommen die weichen Standortfaktoren, etwa genügend Kita-Plätze und ein umfangreiches Schulnetz“.

Keine Neuigkeiten für die Nordregion

Faktoren, die auch im Norden des Landkreises eine Rolle spielen, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Auf dortige Gewerbestandorte, insbesondere in und um Altenburg angesprochen, betonte Tiefensee ausdrücklich, dass die Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG) dortige Flächen stetig bei Investorenanfragen mit anbiete. Allerdings müsse man sich bei der Vergabe an strenge Richtlinien halten. Mit Blick auf den Flugplatz Altenburg-Nobitz und dortige Ansiedlungen sieht der Minister dagegen den Landkreis in der Pflicht. Neuigkeiten zum lang erhofften Anschluss der Nordregion an die A72 konnte der Ressortchef hingegen nicht mitteilen: Auf diesen Komplex und weitere Detailfragen sei er angesichts des Schmöllner Termins nicht vorbereitet, erklärte er gegenüber der OVZ.

