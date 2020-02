Neue Führung für die Feuerwehr Starkenberg

Starkenberg

Mit Beginn des Jahres hat in der Starkenberger Feuerwehr eine neue Führung den Dienst aufgenommen. Martin Tietze und Rico Chalupka wurden jetzt vom Gemeinderat zum Ortsbrandmeister beziehungsweise zu dessen Stellvertreter ernannt. Sie treten die Nachfolge von Steffen Kühn und Stefan Penndorf an. Laut Bürgermeister Wolfram Schlegel (Die Regionalen) können beide ihr Ehrenamt aus beruflichen Gründen nicht weiter wahrnehmen. „Beide bleiben aber in der aktiven Abteilung“, sagt Schlegel zur OVZ. Weil Penndorf zusätzlich auch Chef der Ortsteilwehr Starkenberg war, musste auch diese Position neu besetzt werden. In dem Zug wurde auch ein neuer Stellvertreter ernannt. Der Truppe stehen nun Marcel Lorbeer und als Vize Lars Heymann vor.

Die jüngste Gemeinderatssitzung wurde auch dazu genutzt, um die Entschädigung der Wehrführung entsprechend der neuen Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung zu verändern. Demnach erhalten nun der Ortsbrandmeister 104 Euro, sein Stellvertreter 52 Euro, die Ortsteilwehrführer 50 und deren Vertretung 25 Euro. Geräte- und Jugendwarte werden monatlich mit 40 Euro entschädigt. „Ich halte das für richtig und wir beschließen die neuen Entschädigungen gern. Doch ich habe nach wie vor ein Problem damit, dass Kommunen die Pflichtaufgabe des öffentlichen Brandschutzes mit ehrenamtlichen Kräften erfüllen zu müssen“, wiederholt Schlegel eine von ihm öfter geäußerte Kritik am Bundes- und Landesgesetzgeber.

Immerhin musste die insgesamt 50 Mitglieder starke Truppe, die sich in vier Ortsteilwehren aufgliedert, 2019 rund 20 Mal zum Ernstfall ausrücken. Das entspreche in etwa dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, so Ortsbrandmeister Tietze. Zu den größten Einsätzen im Vorjahr zählten der Brand im Zirkusquartier in Kostitz im Juli sowie ein schwerer Unfall mit Todesfolge im November.

Von Jörg Reuter