Neue Gasleitung durchquert im Sprottetal zwei Straßen, ein Flüsschen und die Bahn

Schmölln

Die größte Baustelle im Altenburger Land ist weiter auf Wanderschaft. Es ist die Verlegung der Ferngasleitung, die sich seit Wochen vor allem im Sprottetal zwischen Großstöbnitz und Saara breit macht. Dort müssen gleichzeitig zwei Straßen, das Flüsschen und die Bahnlinie zwischen Gera und Gößnitz beziehungsweise Altenburg unterquert werden. Die Leitung kommt vom Bundeswehrstützpunkt Gleina und verläuft weiter in Richtung Gößnitz. Im Moment konzentrieren sich die Arbeiten auf die Verlegung der Leitung vor der Sprotte und unter dem Bahndamm.

Sprotte musste ausgebaggert werden

Vor einigen Tagen wurde die Leitung in einer mehrstündigen Aktion gleichzeitig unter das Sprottebett und die Straße zwischen Großstöbnitz und Saara verlegt. Dieser Abschnitt gilt als einer der schwierigsten innerhalb der Trasse, die der überregionale Fernleitungsnetzbetreiber Ontras seit Monaten im Altenburger Land neu installiert. Das Sprottebett musste dabei erheblich ausgebaggert werden. Auch beide Ufer wurden erheblich beschädigt, sind im Moment aber wieder befestigt. Allerdings mit Schotter, der in diesem Gebiet der geschützten Sprottenaue nichts verloren hat. Wegen der Leitungsverlegung müssen im Landkreis an 25 Stellen Gräben, Bäche oder Flüsse gequert werden.

Anzeige

Für die Beeinträchtigung der Naturschutzgebiete wurden Ausgleichsmaßnahmen angekündigt.

Von Jens Rosenkranz