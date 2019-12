Neue Glocke für Altenburger Brüderkirche kommt am Freitag an

Altenburg

Historisches wird Freitagvormittag an der Altenburger Brüderkirche zu erleben sein. Denn gegen 9.30 Uhr – so die Planungen – soll die vierte und größte Glocke wieder am Gotteshaus eintreffen. 2,4 Tonnen wiegt die Gedächtnisglocke, die in der Glockengießerei Bachert im baden-württembergischen Neunkirchen neu gegossen wurde.

„Für uns alle ist das ein großer und emotionaler Moment“, sagte Karl Rentsch, der im Freundeskreis Brüderkirche für die Aktion Glocke den Hut auf hat. 77 Jahre lang war die große Glocke nicht mehr zu hören, wurde sie doch wie die drei kleineren Geläute 1942 von den Nazis eingezogen, um das Edelmetall in der Rüstungsindustrie einzusetzen. Zwar überlebte die Gedächtnisglocke und wurde nach Kriegsende wiedergefunden. Aber aufgrund der damals herrschenden akuten Knappheit an Glockenbronze entschied man sich, sie einzuschmelzen und aus ihr die drei kleineren Geläute neu zu gießen.

Donnerstagabend wird der Transport im rund 500 Kilometer entfernten Neunkirchen gen Altenburg auf Reisen gehen, um pünktlich in der Skatstadt anzukommen. Direkt nach dem Abladen wird die neue Glocke in das Foyer der Kirche gehoben, wo sie vorerst verbleibt, bis der gesamte Glockenstuhl erneuert wurde. Seit der Wende sammelt der Förderverein nun schon Geld für den Neuguss.

Von Jörg Wolf