Altenburg

Jetzt kommt Farbe ans Abstellgleis: Der Kinder- und Jugendtreff in der Altenburger Otto-Dix-Straße ist um eine Graffitiwand reicher. Die Fläche, auf der die jungen Künstler ganz legal ihre Ideen im Wortsinn sprühen lassen können, ist rund 3 mal 1,5 Meter groß, witterungsbeständig und mit massiven Kanthölzern gerahmt. Zu verdanken haben die Kinder und Jugendlichen diese Errungenschaft zahlreichen OVZ-Lesern, die im Dezember 2017 im Rahmen der Aktion „Ein Licht im Advent“ für das Abstellgleis gespendet haben. Wie berichtet, wurden von dem Geld zunächst heiß ersehnte Fußballtore angeschafft. Der Ausbau des Bolzplatzes erwies sich hingegen als zu aufwendig, so dass die verbliebenen Spendengelder auf andere Weise dem Treff in Altenburg-Nord zugute kommen sollen.

So geschehen in diesen Tagen, als die ebenfalls gewünschte Graffitiwand eintraf. Schließlich gibt es vor Ort viele Kinder, die mit Farbe ihre Kreativität ausleben möchten. Und damit die Wand öffentlich und jederzeit zugänglich ist, wurde sie außerhalb des umfriedeten Clubgeländes aufgestellt. „Das war uns sehr wichtig, denn es ist Jahre her, dass wir hier in Nord eine öffentliche Sprayerfläche hatten“, sagte Antje Köhler, die Leiterin des Treffs. „Ein großer Dank an die Spender – und an die Hausmeister, die die Wand standsicher im Boden einbetoniert haben.“ Als nächstes wird sie geweißt. Und dann heißt es: Ab an die Dosen.

Von OVZ