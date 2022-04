Neue Hundewiese bietet Altenburger Vierbeinern reichlich Auslauffläche

Altenburg

Hundehalter in Altenburg können sich über einen neuen Ausflugsort mit ihrem vierbeinigen Begleiter freuen: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die neue Hundewiese an der Zwickauer Straße inzwischen hergerichtet – und wird ab heute für die Öffentlichkeit freigegeben.

Das etwa 3500 Quadratmeter große Gelände, rund 150 Meter abseits der Straße neben dem örtlichen Tennisplatz, wurde eingezäunt und bietet den Vierbeinern reichlich Auslauf. Die neue Hundewiese ersetzt das bisherige Areal am Marstall, das bekanntlich als Interimslösung diente, nachdem die Hundefreilauffläche am Großen Festplatz dem Theaterzelt hatte weichen müssen.

Gegen eine dauerhafte Nutzung der Fläche am Marstall als Hundewiese hatte sich die Stadt entschieden, weil sich Anwohner regelmäßig über Lärm beschwert haben, heißt es weiter. Die neue Fläche befindet sich unweit des alten Standortes an der Zwickauer Straße in gebührendem Abstand zu den Tennisanlagen. Das neue Eingangstor ist dabei das alte, es stammt von der Wiese am Marstall. Ein Vorteil des neuen Standorts: Er bietet Stellflächen in unmittelbarer Nähe für bis zu fünf Autos. Die Plätze wurden Anfang dieser Woche mit Mineralgemisch gekennzeichnet. Überdies ist es bis zum Großen Festplatz nicht weit, der ebenfalls über reichlich Parkraum verfügt.

Rund 30 000 Euro wurden in Einzäunung und Herrichtung der neuen Hundewiese investiert, bilanziert man im Rathaus. In der Stadtverwaltung ist man sich bewusst, dass die alte Hundewiese am Marstall bei Hundefreunden beliebt war. Vor diesem Hintergrund sind mit Blick auf das neue Ange-ot an der Zwickauer Straße Verbesserungsvorschläge willkommen. Wer einen Vorschlag unterbreiten möchte, wie das neue Areal noch attraktiver werden könnte, nutzt dazu am besten die zentrale Mail-Adresse der Stadtverwaltung: info@stadt-altenburg.de, Stichwort: Hundewiese.

Von LVZ