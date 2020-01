Neue Kassenbonpflicht: Kunden und Bäckereien in Altenburg genervt

Altenburg

Ende letzten Jahres wurde schon viel über die neue Bonpflicht diskutiert. Bereits zu dieser Zeit waren Altenburger Bäckereiinhaber genervt von dem Gesetz. Nun ist es so weit, für jeden Kunden muss ein Kassenzettel ausgedruckt werden, ob er ihn haben will oder nicht. Wie liefen die ersten Tage? Versinken Bäckereien in ihren Kassenbons?

„Wollen Sie nicht den schönen Zettel mitnehmen?“, werden Kunden in der Bäckerei und Konditorei Laudenbach seit dem 1. Januar oft gefragt. Seit dem Jahreswechsel herrscht Bonpflicht in den Backstuben, seitdem muss jeder Kassenzettel ausgedruckt und den Semmelliebhabern mitgegeben werden. „Wir legen es ihnen nur hin, dann können die Kunden selbst entscheiden, ob sie den Bon mitnehmen“, erzählt Filialleiterin Viola Kühne. Wenn sie ihn nicht wollen, werde der Zettel ordnungsgemäß entsorgt.

Erste Januarwoche war schlimm

Die erste Januarwoche sei schlimm gewesen. Viele Kunden sollen über die Zettel gestöhnt und nervige Sprüche abgelassen haben. „Aber das höre ich gar nicht mehr“, so Kühne. Sie lässt sich ihre gute Laune nicht verderben und erzählt lachend, dass es nun mal so ist und sie hofft, dass das Gesetz ganz schnell wieder umgeändert wird. „Vorhin hat ein Kunde erzählt, dass ein anderer Bäcker die Bons direkt mit in die Tüte gibt. Das machen wir nicht“, so die Filialleiterin.

Reagiert jede Bäckerei mit so einer Leichtigkeit auf die neue Regelung? Ines Herziger, Chefin der Altenburger Bäckerei Ulrich Herziger, ist angestrengt von der Bonpflicht. Sie muss nicht mehr nur ihren Laden in Ordnung halten, sondern auch die Parkplätze sowie die Wege um ihre Bäckerei herum. Die Kassenbons werden oftmals einfach auf den Boden geworfen, obwohl ein Papierkorb bei Herzigers bereitsteht. „Wir sind nicht begeistert“, sagt die Chefin. Am Anfang haben sie und ihre Mitarbeiter die Zettel in die Tüte mit hineingepackt. „Aber viele Kunden haben sie rausgeholt“. Kein Kunde frage explizit nach einem Kassenbon, außer er habe etwas für jemand anderen gekauft – so sei es schon immer gewesen.

Kein Verständnis für das neue Gesetz

Zwar liegen die Zettel nicht verteilt vor dem Laden der Bäckerei Paul Strobel, eine Tasche ist innerhalb weniger Tage aber auch hier fast randvoll mit Kassenbons, die nicht mitgenommen werden. Konditoreimeisterin Romy Strobel fühlt sich verunsichert und ratlos. „Die Kunden verstehen es genauso wenig wie wir“, erklärt sie. Der Mehrwert fehle ihr, denn die Kasse der Bäckerei zeichnet auch ohne Kassenzettel jede Bewegung auf, warum also die Blattverschwendung?

Aus dem Altenburger Finanzamt heißt es, dass es verschiedene Arten von Hinterziehungsmöglichkeiten und Betrugsszenarien gebe. Kassen könnten nachträglich manipuliert und erfasste Umsätze gelöscht werden. „Wegen des mit der uneingeschränkten Belegausgabepflicht einhergehenden hohen Entdeckungsrisikos wird es ab sofort sehr viel wahrscheinlicher sein, dass die aufzeichnungspflichtigen Geschäftsvorfälle möglichst vollständig erfasst werden“, erklärt Robert Schrörs, Vorsteher des Finanzamtes Altenburg. Er begrüße die Einführung der Belegausgabepflicht, da sie die Arbeit der Finanzverwaltung unterstütze.

Wie werden die Zettel richtig entsorgt?

Die Konditoreimeisterin habe noch andere Bedenken, wie die Entsorgung des Mülls. „Ich hoffe, dass es keine zusätzlichen Kosten macht, die Kassenzettel wegzuwerfen“, sagt Strobel. Dann hätte sie mit den vielen Kassenzettelrollen noch mehr Ausgaben. „Es gibt nur einen kleinen Teil von Kunden, die den Zettel mitnehmen“. Andere seien genervt und einige diskutierten auf einer konstruktiven Ebene mit ihr. „Die Kunden haben das gleiche Problem: Noch mehr Müll“, so Strobel.

Auch in dem Fall hat das Finanzamt eine Antwort. Das Gesetz sei schon 2016 vom Bundestag verabschiedet worden. „Man hatte somit genug Zeit, beispielsweise rechtzeitig die Bondrucker von Thermopapier auf umweltfreundliches Papier umzustellen“, so Schrörs. Die thermobeschichteten Bons gehören laut Umweltbundesamt in den Restmüll, die aus Papier bestehenden Kassenzettel in die Altpapiertonne. Dennoch bleibe das Problem, dass so Berge von Kassenbons entstehen.

Von Nicole Grziwa