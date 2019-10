Neue Küche für den Rositzer Bernsteinhof

Rositz

Der aus dem Jahr 1704 stammende und unter Denkmalschutz stehende Bernsteinhof in Rositz umfasst nicht nur das älteste Wohngebäude der Gemeinde, sondern ist auch der Dorfmittelpunkt. Mit erheblichem Aufwand wird das Ensemble Schritt für Schritt durch die Gemeinde saniert.

Jetzt konnte der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung sogar ein außerplanmäßiges Projekt anschieben: Die dort integrierte Küche nebst Nebenräumen kann saniert und eine neue Küche eingebaut werden. „Dort ist durch die intensive Nutzung tatsächlich ein wenig der Lack ab und muss etwas gemacht werden“, meinte Bürgermeister Steffen Stange (parteilos) als Begründung für die zu fassenden Beschlüsse.

80 Prozent Landesförderung

Möglich wurde dies aber nur dank eines sehr kurzfristig aufgelegten Landesprogrammes zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels. Daraus erhält die Gemeinde Förderung in Höhe von 14 400 Euro, was 80 Prozent der avisierten Gesamtkosten in Höhe von 18 000 Euro sind. „Das Projekt kam recht kurzfristig und muss auch noch in diesem Jahr komplett realisiert werden. Wir müssen auch die entsprechenden Rechnungen noch in diesem Jahr beim Land einreichen. Das ist sportlich, aber zu schaffen“, so Bauamtsleiterin Katja Petzold.

Räume werden auch saniert

Vor allem, weil die notwendigen Firmen für Fließenlege- und Malerarbeiten sowie der Fußbodensanierer bereit stehen und verbindlich vom Gemeinderat einstimmig mit den Arbeiten betraut werden konnten. Ebenso wurde die Lieferung der Küche vergeben.

An der Gemeinde selbst bleibt ein Restbetrag in Höhe von 3600 Euro hängen. Das Geld ist vorhanden und wurde zusammen mit der bereits geflossenen Fördersumme ebenfalls als außerplanmäßige Ausgabe einstimmig flüssig gemacht. Eigentlich war es als Eigenanteil für einen Bikerplatz vorgesehen. Da aber dafür erst 2020 Fördermittel avisiert sind, ist es für dieses Jahr frei.

Von Jörg Wolf