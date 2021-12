Neue Läden, neue Optik: Altenburger Bahnhofcenter ist weg vom Abstellgleis

Altenburg

Eine wunderschöne Dekoration immer entsprechend der Jahreszeit, in den Geschäften und an den Verkaufsständen jede Menge Kunden, die zwischendurch gemütlich Pause machen bei Kaffee und Kuchen oder etwas Herzhaften oder sich einfach auf den Ledermöbeln ausruhen und zu einem Buch greifen. Auch eine Rolltreppe gibt es. Auf dem Weg vom Parkdeck nach unten werden die Kunden auf einem großen Bildschirm über das Neueste informiert. Klingt alles irgendwie nach einem Einkaufsvergnügen in Leipzig, Gera, Chemnitz, Dresden oder Erfurt.

Mitnichten. Die Rede ist vom Altenburger Bahnhofcenter, eingestuft nicht als überregionale Shoppingmall, sondern als Nahversorger. Was seiner Beliebtheit ganz offensichtlich keinen Abbruch tut. Auf bis zu 35 000 Besucher wöchentlich brachte es das Center vor der Pandemie, während des Lockdowns immer noch auf 18 000 und 20 000, jetzt bereits wieder auf über 30 000. Beachtliche Zahlen, die hart erarbeitet werden mussten, denn das Center in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof blickte noch vor wenigen Jahren in eine nicht gerade rosige Zukunft.

Ein Rolltreppe macht den Weg vom oder zum Auto einfach. Ausreichend Parkplätze stehen zur Verfügung. Quelle: Mario Jahn

Aller Anfang ist schwer

Erbaut 1993/94 auf dem Gelände des ehemaligen Milchhofs, wurde es mit einem Eurospar-Supermarkt auf der gesamten Handelsfläche eröffnet und 15 Jahre später kleinteilig umgestaltet – allerdings weit entfernt vom heutigen Aussehen. „Es war ein zwar funktionierendes, aber mit Leerstand behaftetes, etwas trostlos wirkendes Nahversorgungszentrum“, erinnert sich Centermanager Enrico Schlieker. Doch die Firma Neutecta, ein mittelständisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Leipzig und Berlin, hat trotzdem Potenzial gesehen, sich zum Kauf entschieden und 2018 den Umbau begonnen. „Das Center sollte auf einen aktuellen, modernen Stand gebracht werden, wo das Einkaufen wieder Spaß macht, man sich wohlfühlt, auch sitzen und verweilen kann. Ein Rundum-Sorglos-Paket quasi“, so der 39-jährige Immobilienkaufmann, der kurz nach dem Kauf beim neuen Eigentümer anheuerte und das Management für Altenburg übernahm.

Der Anfang gestaltete sich freilich alles andere als leicht. Zahlreiche Mietverträge waren bereits gekündigt oder hatten nur eine kurze Laufzeit. Die Drogerie Rossmann beispielsweise überlegte schon, sich etwas anderes zu suchen. Denn normalerweise hat ein solcher Markt 900 Quadratmeter, hier waren es nur 600. Also wurde umgeplant, ein Standort am Eingang gesucht und so die Fläche und folglich das Sortiment um ein Drittel erweitert. Netto, der zweite Ankermieter, musste ebenfalls vom Bleiben überzeugt werden. Doch auch der Marken-Discounter ist inzwischen größer geworden, hat gemeinsam mit dem Center-Eigentümer kräftig investiert. Der gesamte Umbau erfolgte übrigens bei laufendem Betrieb.

Ob Imbiss, Fleisch und Wurst, Obst, Gemüse oder Blumen – das Angebot ist vielseitig und nachgefragt. Quelle: Mario Jahn

Inzwischen sind die 8500 Quadratmeter wieder komplett vermietet und bieten neben den genannten Märkten dem Kunden zudem unter anderem Geschäfte für Bekleidung, Schuhe, Deko und Geschenkideen, Obst und Gemüse, Blumen, Zeitungen. Es gibt einen Friseur, einen Bäcker und einen Fleischer, eine Fischtheke, mehrere Imbisse, ein Reisebüro. Neu hinzugekommen sind in jüngster Zeit der Nonfood-Händler Tedi und ein Fotoatelier auf Probe, kurz vor der Eröffnung steht ein Nagelstudio. Letzteres kommt in das bisherige „Erleben, was geht“-Geschäft. Hier hatten verschiedene Gründer die Möglichkeit, sich vorzustellen, doch nach dem Lockdown ebbte das Interesse ab, war der Laden meist geschlossen.

Immer mal eine tolle Aktion

„Wir haben vor dem Umbau die Kunden gefragt, was ihnen im Angebot noch fehlt. Genannt wurden am häufigsten Schreib- und Spielwaren. Dieses Sortiment bieten Tedi und Rossmann jetzt an“, so Schlieker. Es gibt bequeme Sitzmöbel, eine viel genutzte Buch-Pyramide und kostenloses WLAN. Geboten werden zudem regelmäßig Aktionen wie zum Schulanfang, zu Weihnachten oder Ostern – wenn nicht gerade ein Virus etwas dagegen hat. Besonders stolz ist Schlieker auf die Laufbandaktion 2020. Für jeden von Besuchern gelaufenen Kilometer spendete das Center einen Euro fürs Altenburger Kinderheim „Sonnenland“. 500 Euro kamen so zusammen.

Und wie läuft’s? Centermanager Enrico Schlieker sucht, wie hier mit Susanne Taubold, regelmäßig das Gespräch mit den Mietern. Quelle: Mario Jahn

„Wir haben inzwischen einen sehr guten Stand erreicht. Die Kundenfrequenz und zufriedene Händler belegen dies“, sagt der Manager. Das bestätigt beispielsweise Susanne Taubold, die erst bei einem Bekleidungsgeschäft im Center angestellt war und sich in diesem Jahr mit einer kleinen Boutique selbstständig gemacht hat. „Ich freue mich über die Resonanz, fühle mich wohl und immer unterstützt“, sagt sie. Die Nachbarschaft zu diversen anderen Geschäften sei hilfreich, ebenso die Nähe zu Busbahnhof und S-Bahn. Mit dem gerade erst schick gemachten Standort im Bahnhofcenter ist auch Henning Huber von der Fleischerei „Richter Erzgebirge“ sehr zufrieden. „Vor allem unser Imbissangebot ist beliebt. Es macht 80 Prozent des Umsatzes aus.“

Weit mehr als nur Einkaufen

Auf dem Erreichten ausruhen kommt für Schlieker und Neutecta jedoch nicht infrage. Denn zum Altenburger Bahnhofcenter, das übersehen viele, gehört weit mehr als die Einkaufsmeile. Auf insgesamt 19 000 Quadratmetern Fläche – übrigens ebenfalls komplett vermietet – gibt es zudem ein Fitnesscenter, eine Apotheke, ein Spielkasino, ein griechisches Restaurant und einen Büroturm. Dort hat jüngst die Eröffnung der Augenarztpraxis „Smile Eyes“ für Furore gesorgt. Eine Rieseninvestition von Eigentümer und Mieter. „Smile Eyes“ will sich sogar noch erweitern und einen Operationssaal einrichten. Die Ansiedlung weiterer Arztpraxen ist im Gespräch. Aber auch das Finanzamt mit seinen 150 Mitarbeitern gehört dazu sowie ein Hotel mit insgesamt 90 Zimmern, das seit Ende 2019 einen neuen Betreiber hat und zu den wenigen Hotels in Deutschland gehörte, die auch während des Lockdowns offen waren. „Es war der explizite Wunsch der Stadtverwaltung, hier ein Übernachtungsangebot zu erhalten, sodass wir die ursprüngliche Idee eines Seniorenpflegeheims wieder verworfen haben“, erzählt Schlieker. Sechs Wohnungen und insgesamt 370 Stellplätze, darunter etwa 200 für Kunden, komplettieren das Center.

Verschnaufpause auf bequemen Sitzmöbeln und vor passendem Graffito von Ralf Hecht. Quelle: Mario Jahn

„Wir gehen hier nicht nur gern einkaufen, sondern immer mal wieder einfach bummeln“, sagt ein älteres Ehepaar. „Uns gefällt das vielfältige Angebot auf einem Fleck.“ Und eine Dame ruft im Vorübergehen: „Hier ist alles tippitoppi! Kann man nicht meckern.“ Durchschnittlich 1,3 Millionen Besucher jährlich sehen das offenbar genauso.

Von Ellen Paul