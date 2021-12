Altenburg

Seit 2013 gibt es beim Baumarkt Leitermann in Altenburgs Vorort Lödla den Nikolaus für Tiere. Dieser packte Geschenke für die meist vierbeinigen Lieblinge der Kunden – und sogar für Fische. Dabei wurde auf die Tierart eingegangen und jede Gabe mit Namen versehen. Doch dieses Jahr ist vieles anders, weshalb man sich etwas anderes überlegt hat.

Weniger Werbegeschenke und zu viel Personalaufwand

„Diesmal fielen die Werbegeschenke der Zulieferer verhaltener aus und auch die immer größer werdende Menge der „Nikolausstiefel für Tiere“, zuletzt 340 Stück, banden zu viele Arbeitskräfte in der Vorweihnachtszeit“, begründet Leitermann-Mitarbeiterin Ute Junghannß das Umdenken. Das alles sei kostenlos gewesen. Daher habe es auch wehgetan, dass es immer noch Kunden gegeben habe, die nörgelten.

Manchmal klappt’s auch beim Einzelshooting ohne Frauchen – hier mit Kessi. Quelle: Christiane Leißner

Also setzte man am Samstag auf eine neue Nikolaus-Aktion: Fotos mit dem Haustier. Die Fotografen Isabel und Danny Hilpert aus Fockendorf rückten die meiste vierbeinigen Freunde ins rechte Licht. Selbst Besitzer zweier Hunde haben sie dafür das notwendige Feeling und Freude an der Arbeit mit Mensch und Tier.

Am Nachmittag geht es Schlag auf Schlag

Gleich zu Beginn der Aktion, um 10 Uhr, kommen die ersten Interessenten, die die Fotos gleich mitnehmen können. Beide Hundebesitzer wollen die Bilder als Weihnachtsgeschenke nutzen. Während einer Flaute interessierter Tierhalter am späten Vormittag bestaunen einige Kunden die aufgestellten Weihnachtsbäume in der liebevoll geschmückten Fotoecke, die allerdings bis zum Ende des Shootings gebraucht wird.

Anstehen hieß es zuweilen im Lödlaer Baumarkt Leitermann fürs tierische Nikolaus-Fotoshooting wie hier für Familie Siebert. Quelle: Christiane Leißner

Am Nachmittag geht es dann Schlag auf Schlag. „Kampfschmuse“-Hund Tommy kommt mit Herrchen und Frauchen. Die Viewegs aus Lödla lassen Familienfotos machen. Schließlich hat das „Kind“ bei ihnen – wie auch bei anderen – vier Beine. Tommy wird Neujahr schon 16 Jahre alt und das Bild könnten sie als „Eltern“ sogar mitnehmen, wenn sie mal ins Altersheim ziehen, scherzten Viewegs. Eins der drei Fotos kommt jedenfalls in die Vitrine, soviel ist klar.

Rhodesian Ridgeback mit Rentierhörnern

Der nächste Fotostar ist Kessi. Obwohl erst 17 Wochen alt, ist die Hündin kein leichtes Mädchen, als sie auf die Bank gehoben wird. Sie spitzt die Ohren, schaut konzentriert und mit wachem Blick in die Kamera, als Isabel Hilpert unorthodoxe Geräusche macht. Das nächste Familienfoto gibt Julia Siebert in Auftrag. Sie hat Sohn, Mann und zwei Hundedamen, Jacky und Kira, dabei. Der braune Rhodesian Ridgeback lässt sich problemlos den Reif mit den Rentierhörnern aufsetzen und auch Kira, eine Labrador-Dalmatiner-Mischung, hält still, als sie die Weihnachtsmütze aufgesetzt bekommt.

Die Fockendorfer Fotografen Isabel und Danny Hilpert haben Spaß an der Arbeit mit Tier und Mensch. Die Bilder kann man gleich mitnehmen. Quelle: Mario Jahn

Es werden Fotos nur mit den Hunden gemacht und auch noch die ganze Familie. Dabei hilft das Rascheln der Futtertüte erheblich, die Aufmerksamkeit der Vierbeiner in Richtung Kamera zu lenken. Einige Abzüge gibt es gleich mit. Julia Siebert und Isabel Hilpert tauschen noch Kontaktdaten aus, damit weitere Fotos als Weihnachtsgeschenke geordert werden können.

Von Christiane Leißner