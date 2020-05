Neue Optik für Altenburger Bonhoefferschule: Starkes Projekt mit Beigeschmack

Altenburg

Die neue Optik der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Altenburg ist ein beredtes Beispiel dafür, was zustande kommen kann, wenn viele an einem Strang ziehen. Zahlreiche OVZ-Leser haben mit ihren Spenden ermöglicht, was zuvor Jahre lang aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen ist. Die Regelschule ist nach außen hin nicht länger gesichtslos – und der Förderverein hat noch Geld übrig, um mit den Schülern weitere Pläne zu schmieden. Vielen Dank, liebe Leserinnen und Leser, das hat sich gelohnt. Für die Schule und für den Stadtteil.

Dank gebührt auch all jenen, die bei der Umsetzung halfen. Und dabei unverhofft viel Geduld aufbringen mussten. Wer hätte gedacht, dass das Gerüst vier Wochen länger stehen muss und die Graffitikünstler fünf Entwürfe zu liefern haben? Wäre all das in Rechnung gestellt worden, wäre das Projekt womöglich finanziell ins Trudeln gekommen.

Ein Lehrstück über Altenburger Kommunalpolitik

So ist die Fassadengestaltung an der Bonhoefferschule nicht nur ein Zeichen des Gemeinsinns, sondern auch ein Lehrstück, wie Kommunalpolitik in Altenburg privates Engagement ausbremsen und schlimmstenfalls verhindern kann. Selbst dort, wo ein Stadtratsbeschluss gar nicht vonnöten ist. In den vergangenen Jahren hätte sich die Schule über ein derart lebhaftes Interesse von (Kultur-)Ausschussmitgliedern sicher gefreut. Es wäre genug Gelegenheit gewesen, sich mit Ideen und Unterstützung einzubringen. Doch erst auf Beteiligung und Mitbestimmung zu pochen, nachdem andere die Initiative ergriffen haben, ist anmaßend.

Und ein fragwürdiges Signal an die Schüler. Das Projekt Fassadengestaltung sollte ihre Handschrift tragen, gemeinsame Identität stiften. Gelernt haben sie nun, dass im Zweifel andere Leute über Richtig und Falsch entscheiden. Pädagogisch wertvoll war das nicht.

Von Kay Würker