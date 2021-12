Altenburg

Ihm verdankt die Skatstadt ein besonderes Kleinod: Artur Grosse. Als der Friseurmeister 1966 seinen weißen Kittel nicht nur sprichwörtlich an den Nagel hängte und die Tür seines Salons in der Pauritzer Straße abschloss, ließ er alles, wie es war. So konnte nach der Wende das wohl einmalige historische Interieur aus den 1920er-Jahren auf Initiative der Friseurinnung des Altenburger Landes gerettet und das Haus seit einigen Jahren als museales Schmuckstück besichtigt werden.

Doch Artur Grosse, das stellte sich schon bei der ersten Sichtung seiner Hinterlassenschaften heraus, war mehr als nur ein Meister von Kamm und Schere. „Wir fanden zahlreiche Vogelkäfige, Bücher über Ornithologie und in Massen Zeitschriften zum Thema Naturschutz“, erinnert sich Peter Müller, Vorsitzender des Fördervereins Historisches Friseurhaus. Alles wurde dem Mauritianum übergeben. „Doch seither ruhte das Thema. Wir hatten genug mit dem Erhalt von Haus und Salon um die Ohren, wie man weiß.“ Umso mehr hat Müller mit dem ihm eigenen Enthusiasmus die Chance ergriffen, die sich ihm vor drei Jahren mit einem durch den Europäischen Sozialfonds zu 100 Prozent geförderten Projekt bot, Grosses Leben näher zu beleuchten.

Klein, aber fein: das Büchlein von Claus Osche zu Artur Grosse . Quelle: Mario Jahn

Das Ergebnis ist ein Büchlein unter dem Titel „Der Friseur, der den Vögeln lauschte“, das jetzt im Steffen Sell Heimat-Verlag Altenburg erschienen ist. Geschrieben hat es mit Claus Osche ein Wahl-Skatstädter, den die Liebe 2015 von Berlin nach Altenburg verschlagen hatte. „Da ich als Touristiker hier nicht gleich nahtlos eine neue Anstellung gefunden habe, informierte mich die Arbeitsagentur über die Ausschreibung zu diesem Projekt. Ich habe noch am gleichen Tag bei Peter Müller angerufen und den Zuschlag bekommen“, erinnert sich der 50-Jährige, der sich fortan intensiv mit dem Leben von Grosse beschäftigte.

Grosses Leben auf 60 Seiten

Dessen Beruf war zwar das Friseurhandwerk, seine Berufung aber der Naturschutz. Ihm sei zum Beispiel die Einrichtung der ersten Naturschutzgebiete rund um Altenburg zu verdanken, wie etwa der Lödlaer Bruch. Auf 60 Seiten, vielfach mit historischen Aufnahmen aus dem Familienalbum ergänzt, zeigt Claus Osche in der Broschur das Leben des Friseurmeisters – passend zum 95. Jahrestag der Geschäftseröffnung – von neuer, bislang unbekannter Seite.

Jens Liesch (l.) hat die Innungslade aus dem Jahr 1934 sehr zur Freude von Peter Müller wieder in alter Schönheit erstrahlen lassen. Quelle: Mario Jahn

Und noch etwas anderes konnte Peter Müller am Dienstag mit sichtlichem Stolz der Öffentlichkeit präsentieren: eine Innungslade des Altenburger Friseurhandwerks aus dem Jahr 1934. „Die hatte jemand völlig kaputt auf einem Trödelmarkt erstanden und uns verkauft. Restaurator Jens Liesch ließ sie wieder in alter Schönheit entstehen. Ein wirkliches Schmuckstück“, strahlt Müller. In dieser sogenannten Zunftlade wurden früher nicht nur wichtige Dokumente und Wertgegenstände bewahrt, sie spielte zudem eine besondere Rolle bei Amtshandlungen und Zeremonien. Nun wird sie den Historischen Friseursalon bereichern.

Info: Die Broschur „Der Friseur, der den Vögeln lauschte“ ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und zum Preis von 9,95 Euro im Historischen Friseursalon, in der Schnuphase’schen Buchhandlung, der Altenburger Tourismus GmbH, im Sell-Verlag und im Schmöllner Friseursalon Fröhner erhältlich.

Von Ellen Paul