Lucka

Auch wenn die derzeitigen Temperaturen und mitunter feuchten Morgende nicht den Anschein erwecken: Der diesjährige Sommer ist erneut weit trockener als gewohnt. Das macht insbesondere den Gewässern im Kreis zu schaffen. Eine Entwicklung, die inzwischen auch wieder am Prößdorfer See zu spüren ist – und nun auch die Luckaer Stadtverwaltung auf den Plan ruft.

Wasserpegel sinkt weiter

Vor allem der immer weiter sinkende Wasserpegel bereite ihr Sorgen, gibt Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn gegenüber der OVZ an. „An vielen Stellen kann man den See bereits einfach durchlaufen“, weiß sie zu berichten. Zwar könnten sich gerade ältere Prößdorfer noch an Zeiten erinnern, als das Gewässer bereits einmal ähnlich stark gebeutelt war. Eine Entwicklung wie in jüngster Zeit sei jedoch alles andere als alltäglich.

Das Hauptproblem des Sees dürfte – neben fehlendem Sommerniederschlag oder zu geringen Schneemengen im Winter – darin bestehen, dass das beliebte Erholungsziel über keinen Zufluss mehr verfügt. Bereits seit den 1990er-Jahren wird etwa kein Wasser mehr aus dem Groitzscher Dreieck zugeleitet. Die Folge: Strände werden breiter, Fische suchen sich tiefere Stellen, was wiederum auch die den See bewirtschaftenden Mitglieder des Luckaer Anglervereins zur Suche nach neuen Angelstellen zwingt.

Bootsrampe musste erweitert werden

Eine Entwicklung, die jüngst auch die Stadtverwaltung ganz praktisch zum Einschreiten zwang. Durch die Trockenheit hatte sich das Wasser so weit zurück gezogen, dass die örtliche Feuerwehr ihr Rettungsboot nicht mehr ohne Probleme zu Wasser lassen konnte. Eine solche Möglichkeit muss jedoch ständig gegeben sein, wird der See doch ganz offiziell auch als Badegewässer genutzt. „Wir haben daher nun die bereits vorhandene Rampe mit einer Betonplatte um knapp drei Meter bis zum Wasser verlängert“, erläutert Backmann-Eichhorn. Knapp 2500 Euro kostete die Maßnahme die Stadt. „Die Ausgabe war allerdings unumgänglich, schließlich müssen wir die Sicherheit gewährleisten können.“

Studie soll Bewässerungsmöglichkeiten prüfen

Und auch mit Blick auf die allgemeine Zukunft des Gewässers war man im Luckaer Rathaus alles andere als untätig. So ist inzwischen in Absprache mit dem Landratsamt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, um herauszufinden, ob und wie der Prößdorfer See künftig mit frischem Wasser versorgt werden könnte. „Unter anderem soll untersucht werden, ob etwa im Umkreis Grundwasserleiter zu finden sind, die man anzapfen könnte“, umreißt Backmann-Eichhorn eine der möglichen Optionen.

Die Bürgermeisterin schränkt allerdings auch ein: „Letztlich muss natürlich abgewogen werden, was mach- und finanzierbar ist.“ Aus Prinzip Brunnen zu bohren und ellenlange Leitungen zu verlegen, sei sicher der falsche Ansatz. Trotzdem: Sollten sich vertretbare Lösungen zum Erhalt des Sees finden, wolle man diese nutzen. „Schließlich ist der See ein echtes Kleinod für Lucka.“ Bis zum Spätsommer sollten Ergebnisse vorliegen, kündigt Backmann-Eichhorn an.

Von Bastian Fischer