Neue Runde für „Literatur in den Häusern der Region“

Altenburg/Gera

Das berühmt-berüchtigte verflixte siebte Jahr treibt nicht wenigen Paaren – ob gewollt oder nicht – die Schweißperlen auf die Stirn. Für Barbara Altenkirch ist eben jenes Jahr alles andere als ein schlechtes, zeigt es doch, dass die von ihr federführend organisierte Veranstaltung „Literatur in den Häusern der Region“ nach wie vor gehörigen Zuspruch genießt.

Literarische Salons

Am Freitag, den 8. November, öffnen wieder zahlreiche Privatpersonen im Altenburger Land und rund um Gera ihre Wohnungen und laden zu literarischen Salons in intimem Rahmen ein. Der gewohnte Clou: Bis zum eigentlichen Kartenkauf weiß keiner der Besucher, wo die von ihm ausgewählte Lesung tatsächlich stattfinden wird. Ob man am Ende also auf dem Wohnzimmersofa oder im Wartezimmer einer Arztpraxis Platz nimmt, um den Lesungen zu lauschen, bleibt so die große Überraschung.

Fest steht indes, welches Ensemblemitglied des hiesigen Theaters sich welches Werk ausgewählt hat. Die sind diesmal anlässlich des 30. Mauerfall-Jubiläums entsprechend thematisch ausgewählt worden. So kommen Romane und Erzählungen von Bernd-Lutz Lange und Thomas Prussig ebenso aufs Tableau wie von Peter Richter oder auch Marc-Uwe Kling.

Abschluss im Paul-Gustavus-Haus

Erstmals mit dabei sind auch zahlreiche Ensemblemitglieder, die seit dieser Spielzeit auf der hiesigen Theaterbühne stehen. Insgesamt 15 Lesungen sind am Abend geplant, der zum Abschluss im Paul-Gustavus-Haus gemütlich ausklingen kann, wie Barbara Altenkirch erklärt. Auch Kurzentschlossene können noch ihr Glück versuchen – laut Altenkirch sind für mehrere Veranstaltungen noch Karten verfügbar.

Termine und Werke Ines Buchmann - Friedrich Christian Delius: „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“ Michaela Dazian - Ferdinand von Schirach: „Die Würde ist antastbar“ Rebecca Halm - Astrid Lindgren: „Ich habe auch gelebt“ und „Die Menschheit hat den Verstand verloren“ (Briefwechsel) Mechthild Scrobanita - Bernd-Lutz Lange: „Das gab’s früher nicht“ Nolundi Tschudi - David Foster Wallace: „Kurze Interviews mit fiesen Männern“ Bruno Beeke: Jana Hensel: „Wie alles anders bleibt. Geschichten aus Ostdeutschland“ Thorsten Dara - „Niemals war ich aktueller“ Ein Abend mit Kurt Tucholsky – vertreten durch Thorsten Dara Johannes Emmrich - Hans Dieter Schütt „ Tankstelle für Verlierer. Gespräche mit Gerhard Gundemann“ Markus Lingstädt - Philip Ardagh: „Schlimmes Ende“ Adrien Papritz - Sven Regener: „Herr Lehmann“ Mario Radosin - Moritz von Uslar: „Deutschboden“ Sebastian Schlicht - Marc-Uwe Kling: „Qualityland“ Manuel Struffolino - Peter Richter: „89/90“ Thomas C. Zinke - Robert Gernhardt: Gedichte von Robert Gernhardt Manuel Kressin - Thomas Prussig: „Helden wie wir“ Wer als Gast eine Lesung besuchen möchte, wählt einen Lesenden mit dessen Werk aus und erfährt beim Kauf der Karte zu 5,- Euro, wo genau sie stattfindet. Karten sind ausschließlich an den Theaterkassen in Gera und Altenburg erhältlich. (Tel. Gera 0365 8279105, Altenburg 03447 585160)

Von Bastian Fischer