Altenburg

Ein Päuschen auf der Autobahn mit einem belegten Brötchen, frischem Kaffee und die Kinder können mal kurz wenn sie denn müssen – und ganz nebenbei lädt das Auto wieder voll. Das geht seit Freitagmittag an den Raststätten an der A4, Altenburg Nord und Altenburg Süd, denn dort haben Ionity, Tank und Rast und Volkswagen Sachsen neue High-Power-Charging-Ladestationen in Betrieb genommen.

„Vor drei Jahren haben wir begonnen, die flächendeckende Ladeinfrastruktur auszubauen und freuen uns über die starke Partnerschaft mit Ionity,“ sagt Jörg Hofmeister, Leiter der Elektromobilität bei Tank und Rast. Landrat Uwe Melzer sieht im E-Mobilitäts-Ausbau im Altenburger Land eine Chance, um die bestehende Entwicklung mit zu begleiten. „Viele Arbeiter aus dem Altenburger Land sind in der Automobilindustrie tätig. Und wir wollen zu den vier Ladestationen in Altenburg auch unser Netz weiter ausbauen“, so der CDU-Politiker.

Größere Attraktivität des Elektro-Autos

„Wir wollen das E-Auto für möglichst viele Menschen attraktiv machen“, betont Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität bei Volkswagen. Die neuen Schnellladeparks am Altenburger Land seien ein sichtbares Zeichen, dass es mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur vorangehe. Die Nähe zum E-Auto-Werk Zwickau war dabei ein wichtiger Faktor für die Standortwahl.

So sieht die neue Ladesäule von Ionity an der Raststätte Altenburg Nord aus. Quelle: Katharina Stork

Die Volkswagen AG ist Mitbegründer von Ionity, einem Gemeinschaftsunternehmen von BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company sowie Audi und Porsche. Ionity unterhält Ladestationen in ganz Europa, um eine internationale Vernetzung zu gewährleisten. Den Strom für die Ladestationen liefert ein Münchner Grundstrompartner, der zu hundert Prozent auf erneuerbare Energien setzt: Wasser, Wind, Sonne.

„Bei uns sind Sie nie am Ziel“, sagt Michael Hajesch, Geschäftsführer von Ionity. „Die Ladestation ist nur dazu da, weiterzukommen. Und bei Tank und Rast sind Sie in einer angenehmen Umgebung auf dem Sprung.“

Bessere Vernetzung für Altenburg

Thomas Ulbrich von VW liegt außerdem die Alltagstauglichkeit von E-Autos am Herzen: „Wir müssen so weit kommen, dass die Leute auch mit dem E-Auto in den Urlaub fahren.“ Wenn er mit seinem Elektro-Golf die Strecke von Wolfsburg nach München fährt, muss er zweimal eine Stunde das Auto laden. Mit der neuen Generation, dem ID.3, die im Zwickau-Werk vom Band laufen wird, kann er diese Strecke mit einem Lade-Stopp von einer halben Stunde zurücklegen. Für die Alltagstauglichkeit ist jedoch eine gute Vernetzung der Ladestationen vonnöten, was Hajesch von Ionity mit dem „Henne-Ei-Problem“ betitelt: Kommen erst die E-Autos oder erst die Infrastruktur?

In Altenburg nutzt die Stadtreinigung schon E-Fahrzeuge, das Landratsamt nutzt noch keine E-Autos in seiner Flotte, was Landrat Melzer jedoch ändern will. Außerdem stehen zusätzliche Ladestationen auf dem Plan, unter anderem direkt am Landratsamt, damit e-mobilisierte Mitarbeiter ihre Autos während der Arbeitszeit laden lassen können und eventuelle Flottenfahrzeuge der Verwaltung außerhalb der Arbeitszeit laden können.

Von Katharina Stork