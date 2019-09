Neue Sonderschau auf Burg Posterstein vollendet Humboldt-Reigen

Posterstein

Das Ausstellungs-Quartett zum Humboldtjahr im Altenburger Land ist nun vollständig. Am vergangenen Sonntag eröffnete auf Burg Posterstein die Sonderschau „Aus Schönhaide nach Südamerika – Der Vogelkundler, Zeichner und Maler Anton Goering“.

70 Gäste zur Eröffnung

Im voll besetzten Burgkeller gibt Kuratorin Franziska Engemann vor rund 70 Gästen erste Einblicke in Goerings Biografie, bevor es in die eigentlichen Räumlichkeiten geht. Unter den Eröffnungsgästen sind auch Vertreter der drei teilnehmenden Museen der Humboldt-Ausstellungsserie: Dr. Roland Krischke (Lindenau-Museum), Mike Jessat (Mauritianum) und Uwe Strömsdörfer (Residenzschloss Altenburg).

Historikerin Engemann hat Goerings Reisetagebücher – eine Leihgabe des Leibniz-Institutes Leipzig – als Quelle genutzt, um Leben und Werk des großen Humboldt-Verehrers aufzuarbeiten und zugänglich zu machen. Auf dieser Grundlagenforschung gründet die Postersteiner Sonderausstellung.

Ausstellungsräume sorgen für Entdeckerstimmung

Die beiden Anton Goering gewidmeten Räume sprechen alle Sinne an: Grafiken und Aquarelle schmücken die Wände, Vogelstimmen sind zu hören und eine Fülle an Wissen empfängt die Gäste. Originaltagebücher, Vogelpräparate und das Modell eines englischen Teeklippers entführen ins 19. Jahrhundert. Hängematte, Korbstuhl und lichtdurchflutete Großbilder von Südamerika vor den Fenstern sorgen für Entdeckerstimmung. Die kleinen Besucher können sich von Gürteltier Gerti durch die Ausstellung leiten lassen oder in einer gut versteckten Ecke mit dem Fernrohr durch die Zweige einer Birkenfeige spähen – auf der Suche nach Gerti in einer der Vitrinen.

Beeindruckende Karriere

Anton Goering – 1836 in Schönhaide bei Thonhausen als Sohn eines Mechanikus geboren – eifert seinem großen Vorbild Alexander von Humboldt nach. Mit unstillbarer Neugier, Forscherdrang und einem starken Willen wird Goering ein anerkannter Forschungsreisender, Zeichner und Tierpräparator – obwohl seine Voraussetzungen herkunftsbedingt weitaus ungünstiger sind als die seines großen Idols.

Mut jedenfalls besitzt der junge Mann. Auf seiner ersten Südamerikareise trennt er sich nach Streitigkeiten von Expeditionsleiter Professor Burmeister und schlägt sich mit dem Schnitzen von Spazierstöcken und dem Verkauf von Zeichnungen und Vogelpräparaten alleine durch.

Professorentitel vom Herzog

Besucherin Cornelia Nitsche aus Dresden treibt während der Ausstellungseröffnung die ganze Zeit eine Frage um: „Wie hat er das als 18-Jähriger sprachlich gemacht damals – so allein in Südamerika?“ Kuratorin Franziska Engemann meint dazu: „Viele Familien dort unten haben deutsche Wurzeln.“ Nachzulesen ist das auch in den Reiseeindrücken „Vom tropischen Tieflande zum ewigen Schnee“, die Anton Goering 1893 nach zwei Südamerika-Expeditionen in Leipzig veröffentlicht. Für seine Verdienste erhält er von Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg den Professorentitel.

Bis zum 17. November werden Leben und Werk des einstigen Thüringer Handwerkersohnes auf sehr anschauliche Art und Weise auf Burg Posterstein repräsentiert.

Von Dana Weber