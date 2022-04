Neue Sperrungen: Autofahrer brauchen in Altenburg viel Geduld

Altenburg

In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in der Skatstadt erneut auf Sperrungen, Einschränkungen und Umleitungen gefasst machen.

So wird am Sonnabend wird die Altenburger Innenstadt zum Publikumsmagneten: Im Zuge des Bauernmarkts zieht es zahlreiche Besucher in die gute Stube der Skatstadt.

Bauernmarkt sorgt für Einschränkungen in der Innenstadt

Das ist auch in diesem Jahr mit Einschränkungen für Autofahrer und Anlieger verbunden. Von 6 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr werden in Zusammenhang mit dem Event neben dem Markt selbst auch Topfmarkt, Klostergasse und eine Teilfläche des Weibermarkts gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Wegen der laufenden Baumaßnahme in der Moritzstraße wird zudem für Anlieger die Einbahnstraßenregelung in der Kesselgasse aufgehoben und die Zufahrt über die Teichstraße gewährleistet. Korn- und Weibermarkt werden hingegen zur Sackgasse. In den gesperrten Bereichen sowie in der Kesselgasse werden zudem Halteverbote eingerichtet.

Feldstraße erhält neue Asphaltdecke

Ab kommenden Montag starten dann gleich drei neue Baustellen im Stadtgebiet. So beginnen in der Feldstraße die Asphaltarbeiten. Hier wird die Fahrbahndecke bis zur Einmündung zum Gewerbegebiet Poststraße angegangen. Von Montag bis voraussichtlich zum 6. Mai ist entsprechend die Feldstraße bis über die Einfahrt zum Gewerbegebiet vollständig gesperrt. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet ist dann nur über die Poststraße möglich.

Vollsperrung in der Berggasse

Ebenfalls ab Montag starten die Arbeiten zum Belagwechsel in der Berggasse. Betroffen ist der Bereich zwischen Frauenfelsstraße und Neugasse/Kräutrichsgasse. Im Zuge der Arbeiten muss die Berggasse voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt dabei abschnittsweise, beginnend von der Frauenfelsstraße. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis zum 27. August laufen, Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet, heißt es aus dem Rathaus.

Gabelentzstraße wird zur Großbaustelle

Zuletzt startet am Montag auch umfangreiche Arbeiten in der Gabelentzstraße, wo der Abwasserkanal repariert werden soll. Da der Kanal in der Fahrbahnmitte verläuft, muss die Trasse im Zuge der Maßnahme voll gesperrt werden – voraussichtlich bis zum 3. Juni. Die Zufahrt für Anlieger bis zur Neuen Sorge ist dabei möglich.

Parallel werden umfangreiche Umleitungen eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Innenstadt soll über die Kanalstraße fließen. Dazu muss die Einbahnstraße zwischen Kanalstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße und Wettinerstraße aufgehoben werden. Die Zufahrt zur Kanalstraße aus Richtung Wettinerstraße wird über eine Baustellenampel geregelt.

An der Kreuzung Johann-Sebastian-Bach-Straße/Kanalstraße wird zudem die Vorfahrtsregelung geändert. Der Verkehr auf der Umleitung über Kanal- und Bachstraße wird über eine abbiegende Hauptstraße bevorrechtigt, der Verkehr vom Kreisverkehr kommend muss diesem Vorfahrt gewähren.

Sackgassen, Einbahnstraßenänderung und verlegte Bushaltestellen

Die Gabelentzstraße selbst wird zur Sackgasse, die Einbahnstraße in diesem Bereich aufgehoben, so dass Anlieger sowohl bis zur Neuen Sorge über die Leipziger Straße/Gabelentzstraße ein- als auch ausfahren können. Auch hier wird eine Baustellenampel eingerichtet.

Geändert wird zudem die Einbahnstraße in der Fabrikstraße. Im Abschnitt zwischen Terrassen- und Kanalstraße wird ihre Fahrtrichtung gedreht.

Im Zuge der Arbeiten wird auch die Bushaltestelle Gabelentzstraße in die Kanalstraße verlegt, die Haltestelle Wettinerstraße/Sparkasse wandert um rund 30 Meter in Richtung Bahnhof. In der Kanalstraße entfallen zudem sämtliche Parkmöglichkeiten.

Durch den zu erwartenden großen Rückstau, bittet die Verwaltung darum, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

Von LVZ