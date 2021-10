Neue Stockwaage: Die Imker-AG am Schmöllner Gymnasium digitalisiert sich

Schmölln

Es ist zwar schon Oktober, aber hinter dem Pausenhof des Roman-Herzogs-Gymnasiums Schmölln summen die Bienen noch eifrig um ihre Behausungen herum. Um sie herum die Schülerinnen und Schüler der langjährig bestehenden Imker-AG. Die Arbeitsgemeinschaft erhält für ihren Unterricht und ihre Beschäftigung mit den eigenen Völkern ein Werkzeug, das den Weg für größere Projekte ebnen könnte: eine digitale Stockwaage. Arbeitsgruppenleiter Ralf Marx vom Altenburger Bienenzüchterverein erklärt, was so spannend an dieser Waage ist, die etwas unscheinbar unter der Holzverkleidung des würfelförmigen Bienenstocks hervorlugt.

Gemessene Werte werden zu Diagrammen verarbeitet

„Die Waage misst in eigens festgelegten Intervallen Werte wie Niederschlagsmenge, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit oder Brutrauminnentemperatur. Diese Werte werden an die Server der Firma gesendet und in Diagrammen verarbeitet dargestellt.“ Diese Diagramme kann die AG mit ihren Zugangsdaten abrufen und sich in verschiedenen Zeiträumen anzeigen lassen. „Die Innentemperatur kann uns beispielsweise schon viel sagen“, erklärt Marx weiter. „Ist das Volk in der Brut, herrschen rund 35 Grad. Gehen die Bienen aus der Brut heraus, sinkt die Temperatur auf bisweilen unter 20 Grad.“ Die Waage ist ganzjährig 24 Stunden am Tag aktiv und kann durch eine Powerbank bei Bedarf wieder aufgeladen werden. Ein weiterer Vorteil der Online-Nutzung: die bundesweite Vernetzung. Nicht nur auf die Werte der eigenen, auch auf die anderer Stockwaagen in ganz Deutschland können die jungen Imkerinnen und Imker zugreifen, sich vernetzen und andere Völker vergleichen.

„Jugend forscht“ rückt einen Schritt näher

Rund 1000 Euro kostet ein solches Gerät. Gesponsert hat sie der Rotary-Club Gera-Osterland. Präsidentin Andrea Wagner hat sich besonders für dieses Spendenprojekt eingesetzt. „Ich finde es so spannend, dass sich hier Natur und Digitalisierung verbinden lassen und wir so vielleicht auch mehr Mädchen an diesen technischen Aspekt heranführen können.“ Für Schulleiterin Martina Pleuse öffnet sich damit auch noch eine weitere Möglichkeit: „Wenn wir nun schon auf diese Technik zurückgreifen können, könnten wir mit der Imker-AG langsam auch in Richtung ,Jugend forscht‘ oder ,Jugend experimentiert‘ gehen.“

Eher unscheinbar steht die Waage unter dem linken Bienenstock. Doch Optik ist nicht alles – entscheidend sind die Werte, die die Waage liefert. Quelle: Mario Jahn

Jörg Kipping, Vorstandsvorsitzender des Bienenzüchtervereins Altenburg, hat die Waage organisiert und ist begeistert, dass der Verein als Träger der AG in der Jugendarbeit aktiv ist. So erhofft er sich frischen Wind im Verein und Nachwuchsimker.

Die AG soll in Kürze neue Räumlichkeiten bekommen, in der leerstehenden ehemaligen „Gaszentrale“. „Wir brauchen einfach Platz für das Equipment, die Schutzanzüge und auch eine Möglichkeit, den Honig zu lagern“, erklärt Direktorin Pleuse. „Und der Heizungsraum war dafür einfach nicht geeignet.“ Auf Schulfesten und anderen Veranstaltungen wird der Honig in kleinen Gläsern mit Schullogo verkauft. „Und er schmeckt auch wirklich gut.“

Von Katharina Stork