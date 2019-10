Neue Weihnachtsschau im Schloss steht ganz im Zeichen des Spiels

Altenburg

Abgeklebte Flächen auf dem Boden zieren derzeit den zweiten Stock des Altenburger Residenzschlosses. Nein, so richtiges Ausstellungsfeeling will beim Gang durch die leeren Flure und Säle noch nicht aufkommen. Und doch kündigt sich hier bereits Großes an. Das könnte an den mit kaum gezügelter Vorfreude vorgetragenen Ausführungen von Schlossdirektor Christian Horn liegen. Und an der Tatsache, dass im Festsaal eine gut 1,50 Meter große Playmobil-Figur grüßt – was die Stoßrichtung der kommenden Weihnachtsausstellung mehr als deutlich macht.

Neumann : Selten ein so umfassendes Familien-Angebot

Die soll sich in diesem Jahr voll und ganz um das beliebte Kinderspielzeug drehen. Mit der Entscheidung gehe man, insbesondere mit Blick auf die Vorgängerschau, bewusst einen Schritt zurück, erklärt Horn. Denn die Exposition zur Altenburger Kunsthütte habe zwar im vergangenen Jahr durchaus positives Feedback erhalten und viele spannende neue Erkenntnisse gebracht, sei jedoch auch vor allem kulturgeschichtlich ausgelegt und „kein Renner für Familien“ gewesen. „Jetzt drehen wir den Spieß um“, kündigt er an.

Unter dem Titel „Playmobil-Zauber im Residenzschloss Altenburg“ sollen alle Generationen in den Fokus genommen werden. „Wir hatten selten ein so umfassend für Familien angelegtes Angebot“, ist auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) überzeugt. Gerade die starke Konzentration auf den Aspekt Spiel dürfte daran einen gewichtigen Anteil haben. Mit der Ausstellung gebe man dem Image der Skatstadt eine weitere, moderne Facette. „Und ich glaube, dass wir damit einen richtig großen Erfolg feiern können“, gibt sich das Stadtoberhaupt optimistisch.

Noch bleibt einiges zu tun: Derzeit grüßen lediglich abgeklebte Ausstellungsflächen, etwa im Festsaal. Quelle: Mario Jahn

Vom Louvre in den Festsaal

Verantwortlich dafür, dass das Vorhaben glückt, soll vor allem Ausstellungsmacher Oliver Schaffer sein. Der in Kiel aufgewachsene Wahl-Hamburger war als Kind begeisterter Zirkus-Fan und spielte auch mit Playmobil. Aus dieser Leidenschaft erwuchs über die Jahre die mit mehr als 100 000 Figuren und über einer Million Einzelteilen größte Playmobil-Sammlung der Welt. Schaffer kann inzwischen auf reiche Erfahrungen als Ausstellungsgestalter zurückblicken: 2009 waren etwa Teile seiner Sammlung im Pariser Musée des Arts décoratifs zu sehen – im Westflügel des Louvre.

In Altenburg rückt er nun das Thema Winter in den Mittelpunkt, dem er sich in verschiedenen Dioramen – aufwendig gestalteten Schaulandschaften – nähern will. Im Zentrum soll dabei das Diorama „Königreich der Schneekristalle“ stehen, das die Besucher im Festsaal mit gut 80 Quadratmetern Fläche erwarten wird und allein 1000 Figuren enthalten soll. „Bei der Installation wird es sich um das zweitgrößte Diorama handeln, das ich bisher gebaut habe“, kündigt Schaffer an.

Herzdame und Ritter für Altenburg

Aber auch andere, gezielt auf Altenburg zugeschnittene Themen, sollen eine Rolle spielen. So finden sich auf dem Plakat der Schau etwa Herzdame und Ritter, die stellvertretend fürs Skatspiel und den Prinzenraub Lust auf die Schau im Schloss machen sollen.

Abseits der Schaulandschaften soll in einigen Vitrinen über die Geschichte des Playmobil-Spielzeugs informiert werden. Dabei dürfte auch die ein oder andere Parallele zum Freistaat zu Tage treten, wurde doch der Erfinder der Plastikfiguren, Hans Beck, vor 100 Jahren in Greiz geboren. Daneben werden Spieltische die Besucher zum Zeitvertreib locken.

In der diesjährigen Weihnachtsausstellung dreht sich alles um Playmobil-Figuren: Auch Herzdame und Ritter sind vertreten, der Yeti schaut ebenfalls vorbei. Quelle: Mario Jahn

Unterstützung aus Erfurt für das Minimalziel

Mit dem ambitionierten Projekt betritt man im Schloss- und Kulturbetrieb durchaus unbekanntes Terrain, geht ein Wagnis ein. 5000 Besucher, so die Verantwortlichen, seien das Minimalziel der Schau. Um die Vorgabe zu erreichen, haben sich die Altenburger Unterstützung in der Landeshauptstadt geholt. Die Thüringer Tourismus GmbH ist in Sachen Vermarktung mit an Bord und wird unter anderem im Showroom „360Grad Thüringen Digital Entdecken“ direkt am Erfurter Hauptbahnhof für das Projekt werben.

Die Schau öffnet am 1. Dezember um 14 Uhr ihre Türen und ist dann bis 15. März zu sehen.

Von Bastian Fischer