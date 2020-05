Schmölln macht Appetit – und grüßt jetzt offiziell als Mutzbratenstadt

Altenburg

Schmölln macht Appetit: Mit großen Willkommensschildern an den Ortseingängen heißt Schmölln seine Gäste nun in der „Knopf- und Mutzbratenstadt“ willkommen. Die Tafeln sind das Ergebnis eines Aufrufs zu Jahresbeginn an die Einwohnerschaft, berichtet die Stadtverwaltung. Gefragt waren zum einen Gestaltungsideen oder Slogans für die neuen Begrüßungsschilder, zum anderen sollte über die Vorschläge abgestimmt werden. Die Wahl fiel schließlich auf die Variante mit blau-rotem Hintergrund, Turmsilhouette und dem Hinweis auf die beiden Markenzeichen der Stadt: Knopftradition und Mutzbraten.

Seit Montag läuft die Montage der Schilder. Fünf große Exemplare kommen an Ronneburger, Altenburger und Crimmitschauer Straße sowie an Bohraer Berg und Am Kellerberg, zwei kleinere an die Sommeritzer Straße und den Nödenitzscher Weg. Die Kosten in Höhe von rund 3500 Euro zahlt die Stadtverwaltung. Die alten Willkommenstafeln, an denen der Zahn der Zeit genagt hatte, wurden entfernt.

Von Kay Würker