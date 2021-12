Neuer 24-Stunden-Supermarkt im Nobitzer Ortsteil Taupadel eröffnet – ein Selbsttest

Nobitz/Taupadel

Der bereits länger angekündigte 24 Stunden-Dorfladen im Nobitzer Ortsteil Taupadel ist seit Samstag eröffnet. Dass diese Einkaufsmöglichkeit rund um die Uhr besteht, weckt ebenso meine Neugier wie ein Einkaufen ganz ohne Personal. Am Eröffnungstag mache ich mich auf den Weg, um den neuen Immerkauf selbst zu erleben. Allerdings wähle ich nicht die Eröffnungszeit um Mitternacht für meinen Einkauf, sondern die Vormittagsstunden.

Einiger Andrang herrscht am Eröffnungstag am neuen 24-Stunden-Dorfladen in Taupadel. Viele Kunden nutzten die Chance um den Betreibern alles Gute zu wünschen und bringen Präsente mit. Quelle: Mario Jahn

Warten bis zum Piepton

Der kleine Kundenparkplatz vor dem neuen Dorfladen mit der Hausnummer 10 ist bereits belegt, als ich vorfahre. Doch in der Nähe finde ich schnell einen anderen Platz. Wo noch vor Kurzem das alte Holztor des ehemaligen Kuhstalls in den Angeln hing, kann ich durch eine gläserne Eingangstür ins Innere des Supermarktes schauen.

Als sich die Tür plötzlich vor mir öffnet, verwundert mich das. Eigentlich sollte der Einlass über meine EC-Karte und ein Lesegerät erfolgen. Wie sich herausstellt, lösen vorbeigehende Kunden im Inneren des Ladens den automatischen Öffnungsmechanismus aus. Später hole ich meinen Test mit EC-Karte und Lesegerät nach und mache die Erfahrung, dass die Karte bis zum Piepton im Gerät verbleiben muss, um die Tür zu öffnen.

Am Premieren-Wochenende des 24-Stunden-Supermarkts auf dem Land überwachen die Betreiber, Familie Koch, das Geschäft – wie hier Tochter Sophie in der Gemüseabteilung. Quelle: Mario Jahn

Rohrohrzucker für selbstgemachten Eierlikör

Was mich im Taupadeler Laden erwartet, ist das klassische Angebot eines Supermarktes in kleiner Form. Von Butter über Toilettenpapier, Bier, Nudeln, Käse und Wurst kann man sich mit den üblichen Dingen des täglichen Bedarfs versorgen. Die Preise liegen im Schnitt im Bereich eines gängigen Supermarkts, teilweise gefühlt auch darüber. Während mich die Butter für 1,35 Euro sofort zum Kaufen animiert, lasse ich vom Tiroler Schinkenspeck für über 8 Euro die Finger.

Die Auswahl an Obst und Gemüse ist breit aufgestellt, stammt aber leider ausschließlich vom Großhändler. Demzufolge sind empfindlichere Waren wie Salat und Gurke nicht so frisch, wie ich es mir wünsche. Dafür werde ich beim Rohrohrzucker fündig, eine wichtige Zutat für selbstgemachten Eierlikör. Jahreszeitgemäß bietet der Immerkauf auch Backzutaten, Meisenknödel und gleich am Eingang ausgesprochen hübsche Weihnachtsgestecke und Kränze aus Nitzschka.

Gut sortiert und findet sich im Inneren des Taupadeler Ladens neben Obst und Genüse auch allerlei andere Leckereien. Quelle: Mario Jahn

Anfangstücken beim Kassensystem

Am Eröffnungstag herrscht ein Kommen und Gehen im Dorfladen und die Kundschaft ist keineswegs allein im Geschäft. Familie Koch ist bereits die halbe Nacht auf den Beinen, um den Warenbestand, der eigentlich bereits in den Kassenautomaten eingepflegt war, dort erneut zu hinterlegen. Während Mutter Elka und Tochter Sophie in den Gängen wuseln und Artikel scannen, überwacht Ronny Koch die Kassentechnik und greift ein, wenn Ware noch nicht erfasst ist.

„Es ist ärgerlich, dass einige Produkte nicht mehr im System sind. Immerhin haben wir einen vierstelligen Betrag für die Technik bezahlt“, meint der 42-Jährige. Ich selber habe an der Kasse keine Probleme, alle meine Artikel werden erfasst. Auch die Bezahlung per Karte funktioniert reibungslos. In den nächsten Wochen, so Ronny Koch, soll es mit mehr regionaler Ware wie Obst, Fleisch, Sauerkraut und Brot losgehen.

In altem Gemäuer findet sich der neue Laden, der zur Premiere ein paar Probleme mit dem Kassensystem hat. Quelle: Mario Jahn

„Das hier ist einmalig im Altenburger Land“

Dass Kochs am Samstag im Laden stehen, hat auch sein Gutes. Es gibt ihnen die Gelegenheit, Geschenke in Empfang zu nehmen und mit ihrer Kundschaft zu plaudern. Immer wieder kommen Bekannte und Nachbarn mit weihnachtlichen Gestecken oder Weihnachtssternen und gratulieren zur Eröffnung. Mir scheint, die Taupadeler freuen sich, endlich wieder einen Dorfkonsum zu haben.

Auch Familie Speck gehört zu den Gratulanten aus dem Ort und nutzt die Gelegenheit, um Obst zu kaufen und Gewürze, die fürs Mittagessen noch fehlen: „Das ist natürlich ideal für uns. Wir sparen uns den Weg zu Kaufland. Vor allem für die Älteren ist die Nähe schön. Von der Angebotsbreite sind wir angenehm überrascht. Das hier ist einmalig im Altenburger Land.“

Auch Alkohol darf dank der elektronischen Alterskontrolle verkauf werden. Familie Speck aus Taupel interessiert sich aber eher für andere Dinge, findet das Konzept aber einmalig. Quelle: Mario Jahn

Plottendorfer sind erste Kunden um 0.01 Uhr

Das findet auch Axel Erler. Er war gemeinsam mit seiner Frau Samstagnacht um 0.01 Uhr Kunde Nummer ein im Dorfladen. „Es hat uns gereizt zu erfahren, ob Kochs wirklich um Mitternacht eröffnen“, sagt der Plottendorfer. „Zudem wollten wir sie kennenlernen. Wir freuen uns über die Kombination von neuem Laden in altem Gehöft. Das spricht uns aus dem Herzen.“ Erlers Eröffnungsgeschenk war eine Flasche selbstgemachter Birnenlikör.

Für mich ist der 24-Stunden-Dorfladen in Taupadel nicht gerade der nächstliegende Einkaufsmarkt. Sollte es dort allerdings bald Holundersaft geben, nutze ich die Gelegenheit sofort wieder.

Von Dana Weber