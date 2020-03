Neuer Abstrichpunkt am Altenburger Klinikum – und viele Hilfsangebote

Altenburg

Das Gesundheitsamt des Landkreises empfängt Covid-19-Verdachtspersonen ab sofort am Altenburger Klinikum. Wie berichtet, hat das THW dort ein Zelt errichtet ist, um witterungsunabhängige Bedingungen zu schaffen und die Nähe zum Medizinischen Zentrallabor Altenburg zu nutzen.

Dieser sogenannte zentrale Abstrichpunkt zur Testung auf das Coronavirus darf allerdings nur nach telefonischer Absprache und Terminvergabe aufgesucht werden, betont das Gesundheitsamt. „Dazu müssen die Betroffenen sich an ihren Hausarzt wenden, der dann über die 116117 einen Termin vereinbart. Betroffene ohne Termin können nicht berücksichtigt werden“, sagt Landratsamtssprecherin Jana Fuchs. Abstrichzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr und 18 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr.

„Wir sind sehr, sehr dankbar“

Unterdessen haben sich im Klinikum diverse Helfer gemeldet, die sich tatkräftig zur Verfügung stellen wollen, falls die Belegungszahlen in den Corona-Stationen deutlich steigen. Ehemalige Ärzte und Pflegekräfte sowie niedergelassene Mediziner haben ihre Hilfe angeboten. „Wir sind überrascht und sehr, sehr dankbar für diese Angebote. Wir hoffen, dass wir sie nicht in Anspruch nehmen müssen. Sollten wir aber Infektionswellen wie in Italien oder Frankreich bekommen, werden wir diese Hilfen brauchen“, sagt Klinikumssprecherin Christine Helbig.

Von Kay Würker