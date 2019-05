Altenburg

Der Verein „Hoffnung für Wildenten, Schwäne und Co“ e.V. hat dem Inselzoo einen neuen Futterautomaten für die auf dem Großen Teich lebenden Enten zur Verfügung gestellt. Der vorherige Automat sei kaputt und nicht mehr zu reparieren, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Der Automat habe sich in den letzten zehn Jahren bewährt und wurde gut genutzt. Damit wurde das Füttern der Tiere mit Brot und dergleichen eingestellt wird, heißt es.

„Die von unserem Verein aufgestellten Aufklärungsschilder waren eine nützliche Hilfe, denn vor allem die Kinder haben gelernt, dass die Fütterung mit Brot nicht tiergerecht war. Leider wurden einige unserer Schilder immer wieder mutwillig zerstört, so dass wir sie auswechseln müssen, was natürlich unseren Verein unnötig finanziell belastet.“ Zwei neue Schilder wurden nun am Montag übergeben und gegen die beschädigten ausgewechselt.

Nilgänse vertreiben Wildenten

„Leider mussten wir feststellen, dass derzeit sehr wenige Enten auf dem Teich leben.“ Ursache dafür könnte sein, dass sich eine Nilgansfamilie mit sechs Jungtieren auf dem Großen Teich „einquartiert“ und die einheimischen Enten verjagt hat. Die Nilgänse seien deutschlandweit zum Problem geworden, da sie sich immer weiter ausbreiten und aggressiv gegen Menschen und Tiere vorgehen. Ziel ihrer Angriffe seien sogar parkende Autos.

Doch nicht nur die Nilgänse verärgern den Verein, sondern auch die Beschädigung oder Zerstörung der Schildern und die Verunreinigung durch Papier, Taschentüchern oder Flaschen und Unrat im Teich. „Wir sind darüber sehr traurig, denn dieses wunderschöne Areal am Großen Teich ist ein beliebter Naherholungspark, der es verdient hat, dass man die Bemühungen Aller mit Achtung und Respekt akzeptiert“, heißt es.

Aufruf zu mehr Wertschätzung

Der Verein wünsche sich mit dieser weiteren Aktion, dass die Teiche nicht mehr als Müllbehälter genutzt werden, und die Schilder nicht wieder beschädigt werden. Deshalb richten die Mitglieder einen Appell an die Bevölkerung, dass die Bemühungen des Inselzoos und der Stadtverwaltung wertgeschätzt werden, damit das gesamte Areal um den Kleinen und Großen Teich wieder durch Sauberkeit im Wasser und zu Land seine Schönheit als Naherholungsgebiet präsentieren kann.

Schön wäre es auch, dass sich wieder ein gesunder Entenbestand auf dem Teich ansiedelt und Enten und Nilgänse friedlich miteinander auf dem Teich ihre Bahnen ziehen.

Von ovz