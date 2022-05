Neuer Bibliotheksstandort in Meuselwitz: Das Ende einer unendlichen Geschichte?

Meuselwitz

Keine Frage: Die Suche nach einem neuen Standort für die Meuselwitzer Stadtbibliothek lieferte all jenen, die sich über kommunalpolitisches Klein-Klein und Engstirnigkeit von Entscheidungsträgern lustig machen wollten, mehr als genug Munition. Vom beinahe sang- und klanglosen Verschwinden am alten Standort über erbitterte Debatten über Sinn und Unsinn der zur Auswahl stehenden Alternativen bis zu einem – milde ausgedrückt – äußerst ungewöhnlichen Vorstoß von Ex-Bürgermeister Udo Pick, der sogar eigenes Geld in eine wenig sattelfeste Lösung investierte. Nein, mit sonderlich viel Ruhm bekleckert hat man sich in der Schnauderstadt in Sachen Büchertempel in den vergangenen Monaten nicht.

Eine gangbare Lösung scheint gefunden

Und auch die neueste Volte scheint auf den ersten Blick in dieses Muster zu passen: Kaum schien endlich eine gangbare Lösung gefunden, werden die Uhren zurückgedreht und alles beginnt von vorne – möchte man meinen. Stattdessen scheint nun tatsächlich eine passende Lösung gefunden, auch wenn man natürlich angesichts der Vorgeschichte niemandem die Skepsis übel nehmen kann.

Denn auch der neue Standort in der Bahnhofstraße muss erst noch zeigen, dass er halten kann, was er verspricht. Trotzdem: Ein Anfang ist gemacht. Es ist hoffentlich zugleich auch das endgültige Ende eines Vorgangs, der hart an der Grenze zur Posse vorbei geschrammt ist.

Von Bastian Fischer